Aumento para jubilados en marzo: cuánto cobrarán en La Plata y la región tras el dato del INDEC

El INDEC dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2026, que registró una suba del 2,9%. Este dato activa automáticamente el aumento de haberes para jubilados y pensionados de la región a partir del próximo mes.

De acuerdo con el esquema de movilidad vigente, el porcentaje de inflación se traslada de forma directa a las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida impacta fuertemente en el Conurbano bonaerense y el Gran La Plata, donde se concentra una gran densidad de beneficiarios.

Escala de haberes: ¿Cuánto se cobra en marzo?

Con esta actualización del 2,9%, el haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $369.560,34. Sin embargo, la atención de los centros de jubilados en Berisso y Ensenada está puesta en la continuidad del refuerzo económico.

Si el Gobierno Nacional confirma la extensión del bono de $70.000, el ingreso básico para un jubilado alcanzará los $441.572,40. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha oficializado si habrá un ajuste en el monto de este adicional.

Haberes de marzo