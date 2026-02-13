Información General | 11 Feb
Actualización de haberes
Aumento para jubilados en marzo: cuánto cobrarán en La Plata y la región tras el dato del INDEC
Tras confirmarse una inflación del 2,9% en enero, los haberes previsionales y las asignaciones de ANSES tendrán un nuevo incremento en marzo. El haber mínimo rozará los $370.000, a la espera de definiciones sobre el bono extraordinario.
El INDEC dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2026, que registró una suba del 2,9%. Este dato activa automáticamente el aumento de haberes para jubilados y pensionados de la región a partir del próximo mes.
De acuerdo con el esquema de movilidad vigente, el porcentaje de inflación se traslada de forma directa a las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida impacta fuertemente en el Conurbano bonaerense y el Gran La Plata, donde se concentra una gran densidad de beneficiarios.
Escala de haberes: ¿Cuánto se cobra en marzo?
Con esta actualización del 2,9%, el haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $369.560,34. Sin embargo, la atención de los centros de jubilados en Berisso y Ensenada está puesta en la continuidad del refuerzo económico.
Si el Gobierno Nacional confirma la extensión del bono de $70.000, el ingreso básico para un jubilado alcanzará los $441.572,40. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha oficializado si habrá un ajuste en el monto de este adicional.
Haberes de marzo
- Jubilación mínima: $369.560,34
- Jubilación mínima con bono: $441.572,40
- PUAM: $295.648,43
- PUAM con bono: $367.652,36
- Pensiones no contributivas: $258.677,18
- Pensiones no contributivas con bono: $330.705,03
- Pensión Madre de 7 Hijos:$369.560,34
- Pensión Madre de 7 hijos con bono: $441.572,40
- AUH: $132.796,38
- AUH con Discapacidad: $432.415,18
- Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $66.401,26
- Asignación por Embarazo (AUE): $125.336,48