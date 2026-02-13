viernes 13 de febrero de 2026 - Edición Nº5435

Información General | 11 Feb

Actualización de haberes

Aumento para jubilados en marzo: cuánto cobrarán en La Plata y la región tras el dato del INDEC

Tras confirmarse una inflación del 2,9% en enero, los haberes previsionales y las asignaciones de ANSES tendrán un nuevo incremento en marzo. El haber mínimo rozará los $370.000, a la espera de definiciones sobre el bono extraordinario.

TAGS: ANSES HABERES MíNIMOS, AUH MARZO 2026, JUBILADOS LA PLATA, IPC ENERO, BONO ANSES $70.000

El INDEC dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2026, que registró una suba del 2,9%. Este dato activa automáticamente el aumento de haberes para jubilados y pensionados de la región a partir del próximo mes.

De acuerdo con el esquema de movilidad vigente, el porcentaje de inflación se traslada de forma directa a las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida impacta fuertemente en el Conurbano bonaerense y el Gran La Plata, donde se concentra una gran densidad de beneficiarios.

Escala de haberes: ¿Cuánto se cobra en marzo?

Con esta actualización del 2,9%, el haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $369.560,34. Sin embargo, la atención de los centros de jubilados en Berisso y Ensenada está puesta en la continuidad del refuerzo económico.

Si el Gobierno Nacional confirma la extensión del bono de $70.000, el ingreso básico para un jubilado alcanzará los $441.572,40. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha oficializado si habrá un ajuste en el monto de este adicional.

Haberes de marzo

  • Jubilación mínima: $369.560,34
  • Jubilación mínima con bono: $441.572,40
  • PUAM: $295.648,43
  • PUAM con bono: $367.652,36
  • Pensiones no contributivas: $258.677,18
  • Pensiones no contributivas con bono: $330.705,03
  • Pensión Madre de 7 Hijos:$369.560,34
  • Pensión Madre de 7 hijos con bono: $441.572,40
  • AUH: $132.796,38
  • AUH con Discapacidad: $432.415,18
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $66.401,26
  • Asignación por Embarazo (AUE): $125.336,48
 
OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias