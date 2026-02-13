Voraz incendio de pastizales en San Carlos: el fuego acechó viviendas junto al Arroyo El Gato

La tarde en la localidad de San Carlos se vio alterada por un incendio de pastizales que, impulsado por las ráfagas de viento, estuvo a punto de transformarse en tragedia. El siniestro se originó en la intersección de las calles 132 y 525, una zona lindera al Arroyo El Gato, donde la vegetación seca y los basurales acumulados sirvieron de combustible para las llamas.

El momento de mayor tensión se vivió cuando el fuego avanzó sobre un sector rodeado de casas bajas. Según el relato de los frentistas de San Carlos, las llamas quedaron a escasos metros de una vivienda de madera habitada por una familia con un bebé, lo que motivó que los vecinos salieran a la calle para intentar colaborar en la contención del foco.

El peligro de la propagación en el Arroyo El Gato

La ubicación del incendio, junto a la cuenca del Arroyo El Gato, facilitó que el viento circulara con más fuerza, proyectando chispas hacia los fondos de los terrenos baldíos. Las imágenes capturadas por los residentes muestran columnas de humo denso cubriendo la visibilidad en toda la zona de 132 y 525, un punto neurálgico que conecta con el centro de La Plata.

Pese a la magnitud del evento, las autoridades locales y los equipos de emergencia confirmaron que no hubo heridos ni pérdidas materiales de gravedad, aunque el daño ambiental en la zona de pastizales es considerable. Los peritos aún trabajan para determinar si el origen del fuego fue accidental o producto de una quema de basura que se salió de control.

Lo que tenés que saber: Ubicación exacta: Calles 132 y 525 , barrio de San Carlos , La Plata .

Zona crítica: El fuego se mantuvo activo junto al Arroyo El Gato .

Peligro inminente: Una vivienda de madera con menores quedó a metros del foco.

Resultado: No se registraron víctimas ni daños estructurales.

Causa: Bajo investigación (se sospecha de quema de basura o pasto seco).

Este episodio se suma a una seguidilla de incendios en la periferia platense, tras el reciente siniestro en Arturo Seguí y la destrucción total del buffet del colegio Albert Thomas, lo que mantiene en alerta máxima al cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.