La inflación en enero fue del 2,9% y el impacto en alimentos golpea a La Plata

La inflación no da tregua en el inicio de 2026. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero registró una suba del 2,9%. El dato representa el sexto mes consecutivo de alza, quebrando la racha de desaceleración que el Ministerio de Economía buscaba consolidar.

La cifra oficial cayó como un balde de agua fría en el despacho de Luis Caputo. Tanto el ministro como el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA proyectaban un número cercano al 2,4% o 2,5%. Con este registro, la variación interanual trepó al 32,4%, superando el cierre de 2025.

Lo que tenés que saber:

Inflación enero: 2,9% (el mercado esperaba 2,4%).

Dato interanual: 32,4%.

Rubro más alto: Alimentos y bebidas ( 4,7% ).

Conflicto: Renunció Marco Lavagna tras frenarse el cambio de metodología de medición.

Impacto local: El aumento en transporte y alimentos castiga con fuerza a los usuarios de La Plata, Berisso y Ensenada.

El análisis por rubros muestra una realidad alarmante para los hogares de la Provincia de Buenos Aires. Alimentos y bebidas no alcohólicas lideró los aumentos con un 4,7%, impulsado principalmente por el valor de las Carnes y las Verduras.

Este incremento impacta directamente en el costo de vida del Conurbano y la capital provincial, donde el gasto en comida representa el mayor porcentaje de los ingresos familiares. En segundo lugar, se ubicó Restaurantes y hoteles con un 4,1%, reflejando el efecto de la temporada de verano.

El dato de enero llega en un clima de máxima tensión política. La renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Indec expuso las diferencias internas sobre cómo medir la suba de precios. El Gobierno decidió postergar el uso de la nueva canasta (basada en gastos de 2017/2018) para seguir usando la de 2004/2005.

Expertos de la consultora GMA advierten que este retraso metodológico podría estar subestimando el impacto real de las tarifas de servicios públicos. Según sus cálculos, con la nueva metodología, la inflación de febrero —que ya incluye fuertes subas de servicios— sería hasta 0,2 puntos porcentuales más alta que con la fórmula actual.