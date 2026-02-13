¿Por qué se frenó el pase de Cetré?: Boca puso un stand by y las próximas horas serán claves

El futuro de Edwuin Cetré dio un giro inesperado en las últimas horas. Cuando todo indicaba que el delantero colombiano se convertiría en refuerzo de Boca Juniors, la operación quedó en un "impasse" debido a los resultados de los exámenes médicos. Ante este escenario, el cuerpo técnico de Estudiantes de La Plata decidió citarlo para que se reintegre a los entrenamientos este mismo miércoles.

El punto de conflicto radica en una lesión antigua en el menisco exterior de su rodilla derecha, de la cual fue operado en 2018. Aunque el futbolista viene compitiendo con normalidad en el "Pincha", los médicos de Boca (y anteriormente los de Paranaense) recomendaron cautela tras analizar los informes enviados por el jugador. Por el momento, la dirigencia de la Ribera no dio el visto bueno definitivo y la negociación, que tenía un acuerdo verbal previo, está en pausa.

El regreso a City Bell y la mira en el Lobo

Mientras las dirigencias de Estudiantes y Boca intentan destrabar la situación o renegociar las condiciones del traspaso, Eduardo Domínguez no quiere perder tiempo. El DT citó a Cetré para que retome los trabajos en el predio de City Bell, teniendo en cuenta la cercanía del clásico platense contra Gimnasia.

La presencia de Cetré representa una pieza clave para el ataque albirrojo en caso de que su salida no se concrete de inmediato. En el club de 57 y 1 entienden que, mientras sea patrimonio de la institución, debe estar a disposición para el compromiso más relevante del calendario local.

Lo que tenés que saber

La traba: Una cicatriz quirúrgica en el menisco exterior (operación de 2018).

Situación con Boca: Negociación en pausa; los médicos del Xeneize no aprobaron los informes iniciales.

Presente en Estudiantes: Citado a entrenar desde hoy en City Bell.

Objetivo: Estar en condiciones para disputar el clásico ante Gimnasia.

¿Se cae el pase?

Las próximas horas serán determinantes. Si Boca decide no avanzar bajo las condiciones originales, Cetré seguirá bajo las órdenes de Domínguez. Para el mundo Estudiantes, recuperar al colombiano para el clásico sería una noticia deportiva positiva, aunque en los pasillos del club se sigue con atención el desenlace de una venta que dejaría ingresos importantes en las arcas de la institución.