Violento ataque al Paseo Gonnet: delincuentes destrozaron un local de motos y se llevaron un botín

La inseguridad en la zona norte de La Plata sumó un nuevo y violento capítulo durante la madrugada de este martes. Un grupo de delincuentes atacó un exclusivo local de venta de motocicletas ubicado en el Paseo Gonnet, el complejo comercial situado en la intersección de Camino Centenario y calle 493. Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 04:20 y fue descubierto poco después tras el alerta de una empleada del comercio.

Para ingresar, los malvivientes utilizaron una modalidad de "boquete" o rotura por impacto sobre el frente vidriado del local. Una vez adentro, el objetivo no fue solo el robo, sino que también provocaron importantes destrozos en al menos dos motocicletas de alta gama que se encontraban en exhibición, unidades cuyo valor de mercado es significativamente elevado.

El botín y la investigación

Tras revolver las instalaciones, los autores del hecho se alzaron con cinco cascos de distintas gamas, incluyendo modelos importados de alta competición. A pesar de la violencia del ataque, el robo fue veloz; los delincuentes huyeron del lugar antes de que pudiera intervenir el personal de seguridad del complejo o los efectivos de la zona.

La causa quedó bajo la órbita de la Comisaría Decimotercera de Gonnet, cuyo personal se encargó de la instrucción del sumario y el relevamiento de pruebas. Los propietarios del local ya aportaron las imágenes de las cámaras de seguridad internas, las cuales habrían registrado la secuencia del ataque y podrían ser determinantes para identificar a los sospechosos.

