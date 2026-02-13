Milei desembarca con su "mesa de hierro" en el Senado para blindar la reforma laboral

El presidente Javier Milei no está dispuesto a dejar margen para el error. En una decisión de alto voltaje político, ordenó que sus funcionarios más cercanos monitoreen la sesión desde el corazón de la Cámara alta. La estrategia es clara: garantizar que los acuerdos alcanzados por Diego Santilli (Interior) y Patricia Bullrich (titular del bloque de LLA) se traduzcan en votos afirmativos a partir de las 11 de la mañana.

La negociación previa fue intensa y requirió de 28 modificaciones al texto original de diciembre. Para destrabar el apoyo de los gobernadores, el Gobierno cedió en puntos sensibles como la coparticipación del impuesto a las Ganancias y aceptó propuestas de la UCR respecto al Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Lo que tenés que saber: Los cambios clave en el dictamen

La versión definitiva que se debate hoy presenta matices importantes respecto al proyecto inicial, buscando un equilibrio entre la modernización que pretende la Casa Rosada y las exigencias de la CGT, cámaras empresarias y provincias:

Ganancias: Se eliminó la reducción de alícuotas para empresas para no desfinanciar las cajas provinciales.

Aportes Sindicales: El aporte solidario se mantiene por 2 años (tope 2%). A partir de 2028 , tanto estos aportes como los destinados a cámaras empresarias serán voluntarios y requerirán consentimiento expreso.

Bancarización: Se confirmó que el pago de salarios será exclusivamente bancario, descartando el uso de billeteras virtuales.

Servicios Esenciales: Se sumaron educación (todos los niveles), transporte de caudales y seguridad privada. Deberán garantizar una cobertura mínima del 75% (y las fuerzas de seguridad el 100% ).

Indemnizaciones: Se crea el FAL (Fondo de Asistencia Laboral), un patrimonio inembargable para cubrir desvinculaciones, con aportes del 1% para grandes empresas y 2,5% para MiPyMEs.

Análisis Técnico: El impacto en las empresas y trabajadores

El abogado laboralista Walter Mañko destaca que la reforma redefine conceptos estructurales para reducir la litigiosidad y dar previsibilidad a las inversiones:

Concepto Nueva Regla Cálculo Indemnizatorio Solo incluye conceptos mensuales, normales y habituales. Excluye aguinaldo y vacaciones. Actualización de Deudas Esquema fijo de IPC + 3% anual, eliminando la incertidumbre de tasas variables. Registro Laboral Simplificación vía ARCA. La registración digital es prueba suficiente y única. Banco de Horas Se habilitan regímenes voluntarios acordados entre partes. Convenios Los convenios de empresa locales tendrán prevalencia sobre los nacionales.

El rol de los "negociadores"

Mientras Santiago Caputo coordina movimientos desde Balcarce 50, Diego Santilli se consolidó como el interlocutor principal con los mandatarios provinciales. Su gestión permitió que el "grupo de los 44" senadores (no kirchneristas) llegue con un consenso mayoritario al recinto. Por su parte, Patricia Bullrich lideró la muñeca parlamentaria para aceptar los retoques de último momento sin desvirtuar el espíritu del proyecto: la modernización y flexibilización de las relaciones laborales.