Horror en Autopista La Plata–Buenos Aires: apareció un cuerpo a la altura de Ensenada

Un macabro hallazgo se produjo este miércoles por la mañana en la zona de la Autopista La Plata–Buenos Aires, cuando un trabajador de Seguridad Vial divisó un cuerpo flotando en la laguna lindera a la subida, en jurisdicción de Ensenada.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho fue reportado pasadas las 10 de la mañana, momento en que el operario dio aviso inmediato a la Policía. Minutos después, efectivos de la Comisaría Segunda de Ensenada se hicieron presentes en el lugar y preservaron la escena a la espera de la llegada de una división de rescate para proceder a la extracción del cuerpo.

De acuerdo a las imágenes a las que accedió este medio, el cadáver corresponde a una persona de sexo masculino. El cuerpo se encontraba boca abajo, vestido y con sus zapatillas colocadas.

La causa es investigada por la Fiscalía N° 8 de La Plata, en turno a cargo del fiscal Martín Almirón, quien deberá determinar las circunstancias del hecho y las causales de muerte. Por el momento no trascendió la identidad de la víctima ni mayores detalles sobre lo ocurrido.