Berisso: cruces, pases de factura y repudio mayoritario a la Reforma Laboral en el Concejo

El Concejo Deliberante de Berisso vivió este miércoles su primera sesión extraordinaria del año con un clima de alta efervescencia política. El eje central fue el tratamiento de un expediente de repudio al anteproyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno Nacional. La sesión no solo desnudó la grieta entre el oficialismo local y los libertarios, sino que también expuso facturas pendientes entre el peronismo y el radicalismo sobre la gestión municipal.

La jornada incluyó un cuarto intermedio donde la voz de los trabajadores tuvo protagonismo a través de Juan Jorajuria, secretario gremial de ATE Berisso. El dirigente calificó la reforma como "regresiva" y denunció que desde la asunción de Milei ya se cuentan 68.000 despidos en el Estado. "Ninguno de estos artículos garantiza derechos", sentenció Jorajuria ante el cuerpo.

El debate parlamentario: constitucionalidad y "kioscos"

El concejal Juan Mincarelli (Unión por la Patria) lideró la carga técnica contra la ley, calificándola de inconstitucional. Mincarelli puso la lupa sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), advirtiendo que los aportes patronales "terminarán en fondos de inversión de la bolsa de valores". Según el edil, la reforma atenta directamente contra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Desde la vereda opuesta, el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Darío Luna, rechazó el expediente y cuestionó la actitud de los gremios por no visitar su bloque para debatir. "A este gobierno lo votaron los trabajadores, no los poderosos, porque están cansados de los dirigentes que los representan", disparó Luna, justificando la necesidad de un cambio ante el descreimiento de la sociedad hacia la política tradicional.

Lo que tenés que saber

Resultado: El repudio fue aprobado por mayoría (votos de UxP, Daniel Del Curto y UCR Amube).

Oposición: Los 5 ediles libertarios votaron por el rechazo.

Tercera vía: Maximiliano Fernández (JxC Federal) pidió que el expediente quede en comisión para una mesa de debate técnica.

Eje del conflicto: La supuesta contradicción de la ley con el artículo 14 bis de la Constitución.

Pases de factura entre la UCR y el oficialismo

A pesar de votar a favor del repudio, el concejal Patricio Yalet (UCR Amube) no ahorró críticas hacia la gestión del intendente Fabián Cagliardi. Yalet denunció que en el municipio de Berisso existe una "precarización absoluta" con trabajadores contratados desde hace 12 años. "Empecemos por casa", lanzó el radical, quien además defendió la necesidad de una reforma pero criticó que la actual no beneficia al laburante.

Por su parte, la concejal Gimena Carvajal tildó a la iniciativa de "pseudo reforma económica" y "retrógrada", asegurando que tras dos años de gestión, el gobierno nacional "vino por los jubilados, los discapacitados y ahora los trabajadores".

El bloque libertario, a través de Daniela Rivero, aprovechó para denunciar persecución interna en el ámbito municipal: "Pidan la lista de todas las personas que fuimos relegadas por no pensar igual que el oficialismo", manifestó. En tanto, Maximiliano Fernández (Juntos por el Cambio Federal) intentó una postura intermedia, reconociendo la necesidad de una reforma sindical ante dirigentes "enquistados", pero rechazando el anteproyecto por considerarlo desequilibrado.