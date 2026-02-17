Los Hornos celebra su 143° aniversario: cronograma de cortes, desfile y show de Los Leales

La localidad de Los Hornos se prepara para vivir una jornada histórica. En el marco de su 143° aniversario, la Municipalidad de La Plata confirmó una agenda cargada de actividades que transformará el centro comercial de la zona en el epicentro de la celebración regional.

El evento central se desarrollará el próximo sábado sobre la avenida 137 y 60, extendiéndose en una franja horaria que irá desde las 18:00 hasta las 22:00. Según fuentes municipales, el objetivo es fomentar el encuentro familiar y potenciar las ventas de los comercios locales durante la festividad.

La apertura de la jornada estará marcada por el tradicional desfile cívico, tradicionalista e institucional. Este bloque contará con la participación de las fuerzas vivas de la zona, organizaciones sociales y representantes de las instituciones educativas que forjaron la identidad de la localidad platense.

En paralelo, se instalará una feria de emprendedores locales. El corredor de la avenida 137 exhibirá productos elaborados por productores y artesanos de la ciudad, ofreciendo un espacio de comercialización directa para la economía popular de La Plata y la región capital.

Lo que tenés que saber del 143° aniversario: Lugar: Avenida 137 y 60 , Los Hornos .

Horario: De 18:00 a 22:00 .

Atractivo principal: Cierre musical a cargo de Los Leales .

Entrada: Libre y gratuita.

El escenario principal se encenderá con una grilla que combina los sonidos tradicionales del folclore y la música popular. La programación artística iniciará con la presentación de Mario Panza junto a las Guitarras Platenses, seguidos por el despliegue coreográfico de Alquimia Danza.

También subirán a escena el Dúo Dibene-Vásquez y el Ballet El Estribo, quienes prepararán el terreno para el momento más esperado de la noche. El cierre estará a cargo de Los Leales, la mítica banda de cumbia que pondrá el broche de oro a los festejos por los 143 años de vida de la localidad.

Desde la comuna no se han brindado detalles específicos sobre el operativo de tránsito y desvíos de colectivos por la zona de 137 y 60, aunque se recomienda a los conductores evitar el área a partir del mediodía del sábado debido al armado del escenario.