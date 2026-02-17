El hijo de Valeria Mazza hizo historia en Milano-Cortina: Tiziano Gravier debutó entre los mejores del mundo

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 fueron testigos del debut oficial en la categoría de mayores de Tiziano Gravier. El joven esquiador argentino, reconocido internacionalmente no solo por su talento en la nieve sino por ser el hijo de la icónica modelo Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier, cumplió con una actuación sólida en la pista Stelvio de Bormio, logrando ubicarse entre los 30 mejores especialistas del planeta.

En la disciplina de Súper-G, Tiziano registró un tiempo de 1:29.06, quedando a 3.74 segundos del ganador de la medalla de oro, el suizo Franjo von Allmen. Con este resultado, el argentino se posicionó en el puesto 28°, marcando un hito personal en su carrera y dejando bien representada la bandera albiceleste en la máxima cita del deporte invernal.

Una tribuna con brillo propio y apoyo dirigencial

La participación de Gravier no pasó desapercibida, no solo por su desempeño técnico, sino por el estelar acompañamiento en las gradas. Valeria Mazza y Alejandro Gravier lideraron el aliento familiar junto a los hermanos del atleta: Balthazar, Benicio y Taína.

Además, la delegación argentina contó con la presencia de figuras institucionales y deportivas de renombre. Las autoridades del Comité Olímpico Argentino (COA), encabezadas por su presidente Mario Moccia y la vicepresidenta 2º, la leyenda olímpica Paula "Peque" Pareto, estuvieron presentes en Bormio. Otra de las personalidades destacadas que se sumó al apoyo fue Javier "Pupi" Zanetti, quien viajó especialmente para acompañar a los atletas nacionales tras haber participado en el relevo de la antorcha olímpica.

Lo que tenés que saber

Atleta: Tiziano Gravier ( 23 años ).

Disciplina: Esquí alpino, especialidad Súper-G .



Esquí alpino, especialidad . Resultado: Puesto 28° con un tiempo de 1:29.06 .

Puesto con un tiempo de . El Podio: Oro para Franjo von Allmen (Suiza), Plata para Ryan Cochran-Siegle (EE.UU.) y Bronce para Marco Odermatt (Suiza)

El futuro en la nieve

Para el hijo de la top model más famosa de Argentina, este puesto 28° representa un punto de partida fundamental en el circuito de élite. Haber completado una bajada sólida en una de las pistas más exigentes del mundo, como la de Bormio, ratifica su crecimiento deportivo y lo posiciona como el máximo referente del esquí alpino nacional de cara a las próximas competencias internacionales.