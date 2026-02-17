El Clásico de la despedida: Cetré jugaría su último partido en Estudiantes ante Gimnasia

Lo que comenzó como una transferencia inminente a Boca Juniors se transformó en un culebrón de verano que parece tener un solo destino: la salida de Edwuin Cetré de Estudiantes de La Plata, pero no necesariamente hacia la Ribera. Mientras el "Xeneize" intentó cambiar las condiciones de compra por un préstamo tras los estudios médicos (propuesta que el Pincha ni siquiera analizó), en City Bell el objetivo es claro: "Primero tiene que jugar el Clásico".

Para Eduardo Domínguez, contar con Cetré para enfrentar al Lobo el próximo domingo es una cuestión de Estado. El cuerpo técnico y la dirigencia quieren que el jugador se "resetee" mentalmente y se ponga la roja y blanca para el partido más importante de la ciudad. Sin embargo, en los pasillos de 1 y 57 admiten por lo bajo que el duelo ante el histórico rival podría ser la despedida del atacante.

Las tres ofertas y la necesidad de vender

A pesar del pase caído a Boca, el mercado para el colombiano sigue muy activo. Su representante maneja tres posibilidades concretas de salida al exterior y la dirigencia de Estudiantes está decidida a transferirlo en esta ventana.

Las razones son dos y de peso:

Equilibrio financiero: Tras las ventas de Román Gómez y Santiago Ascacibar, el club necesita una transferencia más para cerrar el balance ideal del año, y Cetré es el jugador más cotizado. Situación contractual: El vínculo del colombiano vence en diciembre de este año. Venderlo ahora evita el riesgo de una negociación de renovación compleja o que el jugador quede libre en el corto plazo.

