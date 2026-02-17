Estafa inmobiliaria en La Plata: denuncian a martillero por robo de un millón de pesos

Una familia marplatense que planeaba radicarse en La Plata por urgencias laborales y de salud denunció haber sido víctima de una millonaria estafa inmobiliaria. El caso, que ya tramita en el área de Delitos Económicos, involucra a un martillero local que habría simulado el alquiler de una vivienda en Villa Elvira.

La pesadilla comenzó cuando Gabriela, integrante del Servicio Penitenciario, contactó a un corredor de bienes raíces que operaba en la capital bonaerense. El objetivo era alquilar una propiedad en la zona de 8 bis y 75 para estar cerca de su padre, un hombre mayor con graves problemas de salud residente en la ciudad.

El engaño

Debido a la confianza previa con el implicado, la familia avanzó con una oferta "ad referéndum". Bajo la excusa de que la propietaria necesitaba fondos para señar otro departamento, el supuesto martillero solicitó un adelanto.

"Realizamos la transferencia por un total de 1.100.000 pesos, de la cual conservo todos los comprobantes. A partir de entonces, dejaron de responder llamadas y mensajes", relató la víctima. El golpe final ocurrió cuando Gabriela viajó a La Plata y descubrió que la dueña de la casa desconocía la operación.

La estafa no solo fue económica. La mudanza era clave para que el hijo de la pareja, que asiste a una escuela especial y requiere tratamientos neurológicos, pudiera iniciar el ciclo lectivo en la ciudad.

Ante la falta de respuestas y tras recibir amenazas del presunto estafador, los damnificados debieron solicitar un préstamo y afrontar un nuevo alquiler por 1.500.000 pesos. Actualmente, deben viajar semanalmente entre Mar del Plata y La Plata para cumplir con sus funciones laborales.