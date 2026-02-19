Carnavales en La Plata: todo sobre los festejos barriales este fin de semana largo

La ciudad de La Plata se prepara para vivir el pico máximo de los festejos de Carnaval durante este fin de semana largo. Tras un inicio exitoso durante los primeros días de febrero, la capital bonaerense desplegará una agenda cargada de murgas, comparsas y actividades culturales en diversos puntos estratégicos.
Según informaron fuentes municipales y organizaciones vecinales, el Registro de Carnavales Barriales ya cuenta con más de 70 eventos inscriptos. Se estima que la convocatoria superará los 35.000 asistentes, consolidando a la región como un polo de atracción turística y cultural en la Provincia de Buenos Aires.
Uno de los puntos más esperados por los vecinos es el barrio de Meridiano V. El playón de la vieja estación ferroviaria, ubicado en 17 y 71, será el escenario de las celebraciones más representativas de la identidad local.
Allí, el cronograma incluye el paso de las agrupaciones más tradicionales de la ciudad. El enfoque, al igual que en años anteriores, será puramente familiar, con una fuerte impronta de gestión comunitaria y colectiva que caracteriza a esta zona del sur platense.
El cronograma de los festejos de carnaval
Jueves 12
-
La Comparsa Juventud Unida La Usina: a las 19.30. En 32 entre 131 y 137. San Carlos
Sábado 14
- Altos de San Lorenzo FC: a las 15.00. En 134 entre 81 y 82. Altos de San Lorenzo
- Corsos Gorina: a las 18.00. En 133 y 485. Gorina
- Ofa para la Comunidad: a las 19.00. En 419 entre 5 y 6. Villa Elisa
- Carnaval de Barranquilla “Quien lo vive es quien lo goza”: a las 19.00. En avenida 1 N° 690. Casco urbano
- Carnaval de la Familia "El Rincón": a las 19.00. En 443 bis esquina 138. El Rincón
- Carnaval de Todos 26: a las 20:00. En 466 esquina 5. City Bell (Los Porteños/Savoia)
- La Escuelita: a las 20.00. En 524 y 140. San Carlos
Domingo 15
- Carnaval El Predio: a las 15.00. En 91 entre 6 y 7. Altos de San Lorenzo
- Carnaval Bicicletero: a las 17.00. En 40 esquina 117. Casco urbano
- Corsos Gorina: a las 18.00. En 133 y 485. Gorina
- La Plata Sport X Casa Unclan: a las 18.00. En 5 entre 62 y 63. Casco urbano
- Carnaval 17 y 53: a las 19.00. En 17 y 53. Casco urbano
- Carnaval Barrio Nuevo: a las 19.00. En 186 entre 517 y 518. Melchor Romero
- Carnaval Popular Olmense: a las 19.00. En 200 entre 39 y 40. Olmos
Lunes 16
- El Carnaval de la Familia: a las 12.00. En 171 y 522. Melchor Romero
- Desfile de Carnaval: a las 16.00. En 17 y 71. Meridiano V
- Carnaval en Club: a las 17.00. En 35 N° 1170 entre 18 y 19. Casco urbano
- Carnaval 17 y 53: a las 19.00. En 17 y 53. Casco urbano
- Carnaval de La Hermosura: a las 19.00. En colectora de Ruta 11 entre 641 y 642. Arana
- Carnavales Abasto 2026: a las 19.00. En 522 y 211 hasta 523 y 211. Abasto
Martes 17
- Desfile de Carnaval: a las 16.00. En 17 y 71 - Meridiano V
- Carnaval de la Familia "El Rincón": a las 19.00. En 443 bis esquina 138. El Rincón