Carnavales en La Plata: todo sobre los festejos barriales este fin de semana largo

La ciudad de La Plata se prepara para vivir el pico máximo de los festejos de Carnaval durante este fin de semana largo. Tras un inicio exitoso durante los primeros días de febrero, la capital bonaerense desplegará una agenda cargada de murgas, comparsas y actividades culturales en diversos puntos estratégicos.

Según informaron fuentes municipales y organizaciones vecinales, el Registro de Carnavales Barriales ya cuenta con más de 70 eventos inscriptos. Se estima que la convocatoria superará los 35.000 asistentes, consolidando a la región como un polo de atracción turística y cultural en la Provincia de Buenos Aires.

Uno de los puntos más esperados por los vecinos es el barrio de Meridiano V. El playón de la vieja estación ferroviaria, ubicado en 17 y 71, será el escenario de las celebraciones más representativas de la identidad local.

Allí, el cronograma incluye el paso de las agrupaciones más tradicionales de la ciudad. El enfoque, al igual que en años anteriores, será puramente familiar, con una fuerte impronta de gestión comunitaria y colectiva que caracteriza a esta zona del sur platense.

El cronograma de los festejos de carnaval

Jueves 12