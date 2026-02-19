CAPITANICH Y ZDERO EN LA MIRA | Italar S.R.L: estafa millonaria con la Bolsa de Comercio de Chaco como garante

El aroma a algodón y cultivos extensivos en el sudoeste chaqueño ha sido reemplazado por el hedor de los cheques sin fondo y las presentaciones concursales.

Lo que comenzó como una promesa de industrialización bajo el ala del Estado se ha transformado en lo que fuentes judiciales califican como un posible caso de estafa agravada.

La empresa Italar S.R.L., la "niña mimada" de los anuncios oficiales, se encuentra hoy en una cesación de pagos que amenaza con arrastrar a todo el ecosistema productivo local.

Italar S.R.L.: de la "humildad" al desfalco de los $15.000 millones

La historia de Italar S.R.L., con sede en la ciudad chaqueña de Charata, parece salida de un manual de ascenso meteórico bajo el calor del poder.

La firma acumula una deuda que supera los $15.000 millones y registra más de 20 cheques rechazados por montos astronómicos.

Según relató Lorena Marisel "Marylin" Giraudo (foto inferior) —esposa de Daniel Kempe (foto superior), cara visible de la firma— en la revista Horizonte Digital, Kempe es un hombre de origen humilde que pasó por las mismas aulas que el ex diputado Juan Carlos Polini.

Sin embargo, esa narrativa de esfuerzo se estrella contra la realidad del Banco Central (BCRA) y el Mercado Argentino de Valores.

La insolvencia es absoluta, pero la pregunta que quema en el sector financiero es: ¿cómo llegó una SRL a manejar semejantes volúmenes de crédito sin respaldo real?

El viernes 6 de febrero 2026, la abogada Lorena Marisel Giraudo formalizó el concurso preventivo de acreedores (Expediente 1238/2025) en el Juzgado Comercial N° 1 de Charata, un movimiento desesperado para evitar la quiebra definitiva.

La Bolsa de Comercio del Chaco bajo sospecha de estafa

El papel de la Bolsa de Comercio del Chaco en este escándalo es, por decir lo menos, negligente. "Si la Justicia comprueba que la Bolsa no hizo el chequeo correspondiente, es un caso de estafa agravada", sentenció una alta fuente judicial al prestigioso portal chaqueño INFOQOM.

La "gran tiniebla" que rodea a la Bolsa sugiere que no se midió el riesgo de las partes ni se realizó el chequeo de solvencia obligatorio. ¿Hubo impericia o hubo una orden política para mirar hacia otro lado mientras Italar se financiaba con papeles de colores?

Resulta inadmisible que una institución que debe velar por la transparencia y el riesgo crediticio no haya detectado la fragilidad de Italar.

La herencia de Capitanich y el silencio cómplice de Zdero

El desastre actual tiene responsables con nombre y apellido en la política. En septiembre de 2023, en plena campaña, el entonces gobernador Jorge Milton Capitanich anunció con bombos y platillos una inversión en la empresa Khiya (vinculada al esquema) de 3.700 millones de pesos, prometiendo 1.300 empleos.

Fue el típico "financiamiento estatal" orquestado por su ministro Sebastián Lifton y el entonces presidente del Nuevo Banco del Chaco, Federico Muñoz Femenía.

Pero el escándalo escala: circulan versiones de un crédito de 70 millones de dólares otorgado por el BICE, además de fondos del CFI y el Fogach durante la gestión de Capitanich.

Mientras tanto, la actual gestión de Leandro Zdero parece atrapada en la inacción o la conveniencia, sin avanzar con la celeridad que demanda un fraude de esta magnitud contra el erario público y los productores chaqueños.

Los nexos políticos: ¿Gestores o legisladores?

La sombra de la política no termina en la gobernación. Fuentes consultadas por INFOQOM señalan a María Luisa Chomiak (ex diputada nacional y actual provincial) como una presunta "gestora" que facilitaba el acceso a financiamiento en Buenos Aires para estas empresas.

La desconexión entre la crisis de las empresas que apadrinaban y el crecimiento de su patrimonio personal es, cuanto menos, indignante para el productor que hoy no puede cobrar un cheque de Italar.

Mientras los acreedores se amontonan, Chomiak habría adquirido un campo de 2.500 hectáreas en la zona de Campo Hermoso.