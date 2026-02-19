El Estadio Único de La Plata se amplía y apunta a 50 mil espectadores

El Estadio Único de La Plata inició formalmente su proceso de modernización tras la presentación del plan de obras ante el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La exposición estuvo a cargo de su director, Fernando Isla Casares, y fue aprobada por unanimidad por las autoridades del fútbol argentino.

El proyecto apunta a una transformación integral del estadio, con impacto deportivo, cultural y urbano. En esta primera etapa, se prevé una ampliación de la capacidad actual de 42.000 a 50.000 espectadores, además de la incorporación de nuevos espacios comerciales y mejoras estructurales clave.

Según se detalló, las obras no estarán pensadas únicamente para eventos deportivos o recitales, sino que buscarán integrar al estadio como un espacio de uso cotidiano, con beneficios directos para la ciudad de La Plata.

Nuevos espacios comerciales y servicios para uso diario

Uno de los ejes centrales del plan es la creación de áreas abiertas al público durante toda la semana. Entre las principales incorporaciones se destacan:

Shop oficial del estadio

Museo del Estadio Único

Restobar

Estacionamiento de tres plantas con capacidad para 3.000 vehículos

Estos espacios apuntan a generar actividad permanente, ingresos propios y una mayor vinculación del estadio con la comunidad platense, más allá del calendario de eventos.

Ampliación de capacidad y reformas estructurales

Actualmente, el Estadio Único cuenta con 182 palcos, que serán remodelados como parte de esta primera etapa. Con estas reformas, la capacidad ascenderá a 50.000 personas.

En paralelo, se analiza una intervención de mayor complejidad: bajar el nivel del campo de juego. De concretarse, esta obra permitiría sumar alrededor de 10.000 ubicaciones adicionales, aunque por el momento se encuentra en etapa de evaluación técnica y no tiene definición final.

Además, el plan incluye:

Renovación integral del área de Kinesiología

Mejoras en los vestuarios de árbitros

Puesta en valor de la confitería

Remodelación del palco principal para dirigentes , con capacidad para 130 personas

Refacción de sanitarios y sala de conferencias

Tecnología, iluminación y aval provincial

En materia tecnológica, se confirmó el acuerdo con la empresa cordobesa Sinergia para reemplazar las 1.800 lámparas halógenas por un sistema de iluminación LED, que cumplirá con los estándares exigidos por Conmebol y FIFA.

Por su parte, la empresa Urbano ya recibió un anticipo económico y será la encargada de iniciar los trabajos en el campo de juego.

Desde la dirección del estadio se informó que todas las reformas fueron presentadas y aprobadas por los organismos de contralor de la Provincia de Buenos Aires, lo que habilita el avance del cronograma previsto.

Fechas clave y uso futuro del estadio

El cronograma oficial establece que el estadio estará habilitado para su uso en mayo de 2026, mientras que la finalización de esta primera etapa de obras está prevista para octubre de 2026.

Para ese mismo mes ya se proyecta la realización de recitales, que permitirán generar ingresos destinados a la reinversión y puesta en valor del estadio.

Tras la presentación, el Comité Ejecutivo de la AFA aprobó de forma unánime tanto lo actuado hasta el momento como el plan de acción a futuro, consolidando el respaldo institucional al proyecto.