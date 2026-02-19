Fotomultas en rutas a la Costa Atlántica: cómo saber si un radar es legal y cuándo podés impugnar la multa

Con la llegada del verano, el tránsito en las rutas argentinas aumenta de forma marcada, especialmente en los corredores que conectan con la Costa Atlántica bonaerense. A mayor circulación, mayor cantidad de controles viales, pero también más infracciones por exceso de velocidad y un crecimiento de las denuncias por presuntas irregularidades en el uso de radares.

Especialistas y automovilistas advierten que algunos municipios de la provincia de Buenos Aires instalaron fiscalizadores de velocidad que no cuentan con la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), no están homologados o no cumplen con los requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente. La sospecha que se repite es que, en ciertos casos, prima la recaudación por sobre la prevención de accidentes.

El interrogante es clave para miles de conductores: ¿cómo saber si una fotomulta es válida y qué hacer si no lo es?

Radares legales y radares ilegales: qué dice la normativa

La legislación argentina establece que todo radar de control de velocidad debe estar homologado, autorizado por la ANSV y correctamente señalizado. Además, su ubicación tiene que haber sido aprobada con anterioridad.

Cuando alguno de estos requisitos no se cumple, la infracción puede ser declarada nula.

Una herramienta central para los conductores es el sitio oficial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde se publica el listado de radares habilitados en todo el país. Allí figuran dispositivos fijos y móviles, junto con los puntos específicos donde operan, información que se actualiza especialmente durante el verano.

Las rutas a la Costa Atlántica, en el centro de los controles

Las rutas 2, 11, 36, 63 y 74 concentran gran parte del tránsito turístico hacia los destinos de playa de la provincia de Buenos Aires. En estos corredores funcionan más de 70 cámaras de fotomultas, distribuidas de la siguiente manera:

Ruta 2: 48 radares

Ruta 11: 11 radares

Ruta 36: 2 radares

Ruta 63: 5 radares

Ruta 74: 6 radares

Las velocidades máximas permitidas varían entre 60 y 130 km/h, según el tramo. En todos los casos, la ley exige señalización previa que indique tanto la presencia del radar como la velocidad autorizada. La falta de carteles habilita al conductor a impugnar la multa.

Qué tenés que revisar si te llega una fotomulta

Cuando la notificación llega al domicilio del titular del vehículo, es fundamental analizar el acta en detalle. Entre los datos obligatorios que deben figurar se encuentran:

Número identificatorio del radar

Municipio o autoridad que labró la infracción

Fecha y hora exacta

Ruta y kilómetro preciso

Velocidad máxima permitida y velocidad registrada

Firma de la autoridad interviniente

Matrícula habilitante del operador del radar (ANSV)

Datos del Juzgado de Faltas o tribunal competente

“La omisión de cualquiera de estos elementos puede invalidar el acta”, explicó Sergio Mohadeb, abogado especializado en derechos del consumidor y editor del sitio Derecho en Zapatillas.

Según detalló, si el radar no está homologado, el descargo puede ser breve y directo, solicitando la nulidad de la infracción por incumplimiento legal.

En Buenos Aires, el respaldo normativo es el artículo 28 bis de la Ley 14.226, que establece que las fotomultas que no cumplan los requisitos legales carecen de validez jurídica y no son exigibles.

Plazos para presentar un descargo en CABA y PBA

El abogado Gonzalo Iezzi, especialista en infracciones de tránsito, aclaró que los plazos varían según la jurisdicción:

Ciudad de Buenos Aires: 40 días desde la notificación

Provincia de Buenos Aires: 45 días hábiles

El trámite puede realizarse de forma presencial o digital, dependiendo del distrito. En CABA, incluso se permite gestionar el descargo a través del chatbot oficial Boti, mientras que en PBA se realiza mediante una plataforma online.

Iezzi remarcó que, si el descargo es rechazado, el conductor pierde el beneficio del pago voluntario con descuento.

Operativos móviles y nuevos controles en rutas bonaerenses

En el marco del Operativo Sol a Sol, la provincia de Buenos Aires despliega controles diarios de documentación, alcoholemia y tránsito, además de megaoperativos en recambios turísticos y horarios nocturnos.

También se incorporaron radares móviles capaces de detectar infracciones como el uso del celular al volante. Para que estos operativos sean legales, deben cumplir condiciones mínimas de señalización y distancia, además de contar con agentes habilitados.

Si esos requisitos no se respetan, el conductor puede solicitar la nulidad de la infracción por irregularidades en el procedimiento.

Dónde consultar y pedir asistencia oficial

Ante dudas o inconsistencias, los automovilistas pueden comunicarse con la ANSV al 0800-122-2678 o escribir a [email protected], adjuntando copia de la multa.

Conocer los derechos del conductor y revisar cada detalle del acta es clave para evitar sanciones indebidas y exigir un sistema de control vial legal, transparente y orientado a la seguridad.