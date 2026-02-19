Gimnasia no pudo en Venado Tuerto y cayó ante la fortaleza de Centenario

En una noche donde el carácter pesó más que las ausencias, Gimnasia y Esgrima La Plata sufrió un duro traspié en su visita al "Mateo Migliore". En un duelo clave por la zona alta de la Liga Argentina, el equipo de Venado Tuerto se impuso por 76 a 69, recortando distancias en la pelea por los boletos directos a los playoffs.

El inicio del partido fue sumamente prometedor para el conjunto platense. Aprovechando que el local no contaba con dos piezas clave como Matías Aristu y Tirrel Brown II, el "Lobo" impuso condiciones desde la talla física. A falta de tres minutos para cerrar el primer cuarto, Gimnasia ganaba 15-3, cargando el juego interno y exponiendo la ineficacia perimetral de Centenario. Sin embargo, no logró liquidar el pleito y permitió que el local se fuera al primer descanso corto apenas tres puntos abajo (17-14).

El quiebre y la remontada local

El segundo cuarto fue el momento del despegue para "La Fiebre". Con un Juan Cruz Kusnier encendido, Centenario dio vuelta el marcador y se fue al descanso largo con una ventaja de 37-30. Gimnasia perdió fluidez y no supo contener la intensidad defensiva que propuso el dueño de casa.

En el tercer segmento, los dirigidos por el "Chueco" intentaron la heroica. De la mano de Gian Franco Sinconi (goleador del juego con 19 tantos) y los aportes de Agustín Vergara (16), el "Tripero" volvió a ponerse a tiro, cerrando el parcial apenas un punto abajo (53-52). Pero en el último período, la falta de soluciones ante la presión local le pasó factura.

A pesar de que Centenario sufrió la baja por faltas de Cardona, jugadores como Castellani y Celador dominaron la pintura en los minutos finales. Manu Gómez administró con inteligencia las posesiones largas y terminó por sellar la victoria para los venadenses.

Destacados de Gimnasia: Sinconi (19 pts) y Vergara (16 pts).

Destacados de Centenario: Kusnier (16 pts), Celador (14 pts) y Castellani (14 pts).

Con este resultado, Gimnasia se mantiene en el cuarto puesto (zona de playoffs directo) con 35 puntos, pero Centenario acecha con 32 y tiene un partido menos, lo que obliga al conjunto platense a no dejar más puntos en el camino si quiere evitar la zona de reclasificación.

Síntesis

Centenario (76): Gaspar Ruíz García 9 (1T), Jeremías Cardona 3, Manuel Gómez 10 (2T), Juan Cruz Kusnier 16 (4T), Farid Celador 14, Lucio Castellani 14 (3T), Laureano Zalio 6 y Juan Bautista Jordán 4 (1T). DT: Fernando Aguilar.

Gimnasia LP (69): Ezequiel Paz 10 (2T), Isidro Barbera 0, Pedro Pérez Disalvo 0, Gian Franco Sinconi Bonetto 19, Juan Francisco Boffelli 0, Raúl Pelorosso 5 (1T), Agustín Vergara 16 (2T), Franco Barroso 6 y Joan Carlos Gutiérrez Conde 13 (2T). DT: Fabián Gustavo Renda.

Parciales por cuarto: 14-17, 23-13 (37-30), 16-22 (53-52) y 23-17 (76-69).

Estadio: Mateo Migliore, Venado Tuerto.