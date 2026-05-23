Un veterinario ofrece castraciones gratuitas para "Therians"

En un giro de los acontecimientos que dejaría sin palabras al mismísimo Darwin, la medicina veterinaria ha decidido expandir su frontera ética. Un veterinario misionero se volvió viral tras lanzar una oferta que nadie pidió pero no es mala idea: castraciones gratuitas para "Therians".

Para los desprevenidos, los Therians son individuos que se identifican, ya sea en un nivel espiritual o psicológico, como animales no humanos. Y como toda especie, hay que buscar controlar su población, y ahora tienen una opción quirúrgica sin cargo en la tierra colorada.

El profesional, asegura que sus servicios de esterilización y castración a "costo cero" están disponibles para este colectivo. La propuesta no distingue si el paciente se identifica como un lobo de las sierras o un gato doméstico de departamento.