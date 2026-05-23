Los Hornos: 143 años de historia y crecimiento en La Plata

Este 13 de febrero, la localidad de Los Hornos celebra su 143° aniversario. Nacida en 1883 al calor de la construcción de La Plata como nueva capital provincial, la zona creció entre vías ferroviarias y familias trabajadoras que forjaron una identidad única en el partido.

La historia del lugar es la historia de la construcción misma de la ciudad. El nombre de la localidad no es azaroso: se debe a los primeros hornos de ladrillos instalados para abastecer las obras de los edificios fundacionales de la capital bonaerense. En sus inicios, apenas mil o dos mil residentes, mayoritariamente inmigrantes italianos, operaban más de 80 hornos de manera incansable.

El salto de los 120 mil habitantes

Lo que comenzó como un asentamiento industrial hoy es una ciudad dentro de otra ciudad. Los Hornos cuenta actualmente con una población estimada de 120 mil habitantes, consolidándose como un polo social y económico clave para la región.

El perfil de la localidad cambió drásticamente con el correr de las décadas. Del trabajo en las canteras y hornos se pasó a un entramado comercial e institucional robusto. La Avenida 137 se ha transformado en el verdadero pulmón de la zona, con negocios históricos que evitan que los vecinos tengan que trasladarse al centro platense para realizar sus compras.

Además del comercio, la economía local se sustenta en un poderoso sector fruti-hortícola y centros de logística que operan en las periferias de la localidad. Este crecimiento se ha derramado hacia las avenidas 60 y 66, donde hoy proliferan clubes, parroquias y centros culturales que mantienen vivo el sentido de pertenencia.