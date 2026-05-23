La Plata | Incendio de pastizales en 13 y 600: bomberos trabajan para controlar las llamas

Un incendio de pastizales de magnitud afecta desde hace instantes a un predio descampado ubicado en la intersección de las calles 13 y 600, en la zona de Barrio Aeropuerto. El siniestro, favorecido por las condiciones climáticas y la sequedad del terreno, generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de La Plata.

En el lugar trabaja una dotación de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires, quienes intentan circunscribir el fuego para evitar que las llamas se propaguen hacia viviendas linderas. Según las primeras informaciones, no se registran heridos ni daños materiales en estructuras edilicias, aunque el riesgo se mantiene latente debido al viento.

Debido a la escasa visibilidad provocada por el humo y para facilitar el despliegue de las autobombas, personal policial y de tránsito realiza un corte de tránsito preventivo en las inmediaciones. Se recomienda a los conductores evitar la zona de calle 13 y 600 y desviar por arterias alternativas.