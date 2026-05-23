San Valentín en crisis: los vecinos de La Plata cambian regalos por experiencias "low cost"

El próximo 14 de febrero encuentra a los enamorados de la Provincia de Buenos Aires en una encrucijada que combina la crisis económica con nuevos paradigmas culturales. Lo que antes se resolvía con un ramo de rosas o una caja de bombones importados, hoy se debate entre el presupuesto familiar y la búsqueda de gestos más personalizados.

En centros comerciales de La Plata y las zonas céntricas de Berisso y Ensenada, los comerciantes advierten que la demanda ha mutado. Ya no se busca el objeto de lujo, sino la opción que permita cumplir con la fecha sin desfinanciar el mes.

El bolsillo manda: la era del festejo "low cost"

La situación económica actual es el principal factor que redefine San Valentín. Muchas parejas de la Región Capital están optando por resignificar la fecha, alejándose de la presión de gastar grandes sumas para demostrar afecto.

Según un relevamiento de tendencias de consumo, los regalos materiales están perdiendo terreno frente a propuestas que no requieren un desembolso inmediato o que se adaptan a presupuestos ajustados. Las suscripciones a plataformas, las gift cards y hasta las playlists personalizadas aparecen como el nuevo lenguaje afectivo en la era digital.

Para muchos vecinos de la zona, el valor del regalo se ha desplazado del "objeto" al "momento". Las escapadas cortas a localidades cercanas o simplemente compartir tiempo de calidad se consolidan como las opciones preferidas.

Este cambio responde a vínculos más flexibles y menos estructurados, donde el afecto se expresa a través del cuidado y la escucha activa. En este contexto, el regalo deja de ser una "prueba de compromiso" obligatoria para transformarse en una elección personal y consciente.