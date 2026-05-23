La Plata: procesan a la empresaria Roxana Aloise por el voraz incendio en Diagonal 77

A siete meses del gigantesco incendio que mantuvo en vilo a la ciudad de La Plata, la justicia ha dado un paso decisivo. La empresaria Roxana Aloise quedará formalmente procesada en el marco de la investigación por el siniestro ocurrido en julio del año pasado en el depósito de electrodomésticos ubicado en la intersección de Diagonal 77 y calle 48.

El fiscal a cargo del caso, Juan Cruz Condomí Alcorta, fijó la fecha para la declaración indagatoria de Aloise para el próximo 19 de febrero a las 8:30 horas. El cargo que se le endilga es el de “estrago culposo agravado”, una figura penal que pone el foco en la negligencia y la falta de previsión ante un peligro de gran escala.

Las claves de la imputación

Según la instrucción judicial, existen elementos suficientes para sostener que el inmueble era utilizado para el acopio de mercadería pese a no contar con la habilitación municipal correspondiente. Pero el punto más crítico para la fiscalía es la ausencia de medidas de seguridad adecuadas para combatir siniestros, lo que impidió que el fuego fuera controlado en su etapa inicial.

El saldo de aquel incendio fue catastrófico:

Pérdidas totales: Millones de pesos en mercadería de línea blanca y electrodomésticos.

Daños colaterales: Varias propiedades linderas sufrieron rajaduras, desprendimientos y daños estructurales por el calor extremo.

Operativo público: El municipio debió costear una compleja demolición controlada tras el colapso del techo y las paredes, ante el riesgo inminente de derrumbe sobre la vía pública.

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