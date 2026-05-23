Bélgica volvió a ser la pesadilla de Los Leones: caída 5-2 en el cierre de la ventana en India

En un duelo que confirmó por qué el seleccionado europeo es hoy el máximo referente del hockey mundial, Los Leones cayeron por 5 a 2 ante Bélgica en lo que fue el segundo enfrentamiento entre ambos durante la ventana de la Pro League disputada en India. El equipo de Mariano Ronconi mostró ráfagas de buen juego, pero pagó caro la efectividad letal de los belgas en el área y los córner cortos.

Los goles argentinos fueron obra de Tomás Domene, quien ratifica su presente inmejorable como goleador del torneo, y Lucas Martínez. Sin embargo, la jerarquía de los "Red Lions" pesó más a lo largo de los cuatro cuartos, aplicando una presión alta asfixiante que forzó errores en la salida nacional y terminó de liquidar el pleito en momentos clave del partido.

Una ventana de contrastes

La gira por India dejó sensaciones encontradas para el seleccionado nacional. Si bien Los Leones venían de lograr una goleada histórica por 8 a 0 ante el local, India, el pasado 12 de febrero —con una actuación descollante de Domene (4 goles)—, la serie contra Bélgica fue un duro choque de realidad.

En el primer enfrentamiento (10/02), Argentina había arrancado 2-0 arriba, pero terminó perdiendo 5-3. En el duelo de hoy, la diferencia fue más amplia desde el desarrollo, dejando a los belgas con un récord casi perfecto y como líderes absolutos de la competencia.

Lo que tenés que saber:

Resultado: Bélgica 5 - Argentina 2.

Goleador destacado: Tomás Domene sigue imparable y suma una gran cosecha de goles en esta temporada internacional.

Tabla de posiciones: Los Leones se ubican en el 4° puesto de la Pro League 2025-26, sumando 14 puntos en 7 partidos disputados.

Liderazgo: Bélgica se afianza como el gran favorito al título tras ganar sus dos cruces directos contra Argentina.

El próximo domingo a las 11 horas el seleccionado nacional estará cerrando la ventana cuando dispute el encuentro ante los locales por la última fecha.