Último examen para el "Rojo": Cambaceres ajusta detalles ante el equipo de Maximiliano Badell

Defensores de Cambaceres entra en la cuenta regresiva final. Con el inicio del torneo a la vuelta de la esquina, el conjunto de Ensenada cumplirá mañana su último compromiso de preparación cuando visite a San Lorenzo de Villa Castells. El encuentro tendrá un condimento especial: el elenco local es dirigido por un viejo conocido de la casa, Maximiliano Badell.

La jornada futbolística comenzará a las 9 de la mañana y está previsto que se disputen dos bloques de 70 minutos cada uno. Se trata de la última oportunidad para que el cuerpo técnico observe el funcionamiento colectivo en condiciones de partido, aunque puertas adentro el panorama parece estar más que definido.

El once del "Indio" sale de memoria

A diferencia de otras pretemporadas con rotaciones constantes, Hernán Darío Ortiz ha optado por la consolidación. A lo largo de los amistosos previos, el "Indio" mantuvo una base sólida de futbolistas que se perfilan como los titulares indiscutidos para el estreno ante Estrella del Sur.

Salvo algún imponderable físico de último momento, Cambaceres ya tiene su fisonomía definida. El ensayo de mañana ante el equipo de Villa Castells servirá más para aceitar movimientos tácticos y niveles individuales que para probar variantes de nombres.

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