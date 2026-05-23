Susto en Ensenada: perdió el control de su auto y terminó atrapado tras chocar contra el guardarraíl

Un violento siniestro vial sacudió la tranquilidad de la costa de Punta Lara este viernes pasado el mediodía. El conductor de un Suzuki Fun perdió el control del vehículo por causas que aún se intentan establecer, terminando su trayectoria con un fuerte impacto sobre la defensa metálica de la vereda.

El hecho tuvo lugar en la intersección de la Avenida Almirante Brown y calle 30. Según testigos presenciales, el auto despistó hacia la derecha y fue precisamente la contención de acero la que evitó una tragedia mayor, impidiendo que el rodado subiera a la zona de circulación de peatones o impactara contra las viviendas de la zona.

Rescate en el lugar

Tras el impacto, se activó de inmediato el protocolo de emergencia. Personal del 911 y una dotación de Bomberos acudieron al sitio, ya que tanto el conductor como su acompañante habían quedado atrapados dentro del habitáculo debido a la deformación de la carrocería tras el choque.

Luego de intensas maniobras de rescate, ambos ocupantes fueron liberados. Fuentes oficiales confirmaron que, pese a la magnitud del golpe y el temor inicial de los vecinos, no se reportaron heridos de gravedad, aunque fueron asistidos de manera preventiva por personal médico.

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