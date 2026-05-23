VIDEO | El padre y la novia de Kevin Baiza, creen que lo mataron unos trapitos y lo tiraron en la laguna del Aeroclub

El misterio que rodeaba el hallazgo de un cuerpo en la zona rural de Ensenada llegó a su fin en términos de identidad, pero abre un crudo relato de vulnerabilidad social.

Kevin Alejandro Baiza, un joven de 22 años oriundo del barrio platense de San Carlos, fue identificado como la persona que apareció sin vida en la mañana del pasado miércoles.

El caso, que inicialmente conmocionó a los automovilistas de la Autopista La Plata-Buenos Aires, ha sido recaratulado como suicidio tras el aporte de testimonios clave de su entorno íntimo.

Un hallazgo macabro en el kilómetro 52

El cronograma de los hechos comenzó el miércoles 11 de febrero 2026, pasadas las 10:00. Una patrulla vial de Hudson que recorría el perímetro de la Autopista La Plata-Buenos Aires divisó una silueta humana en la denominada "Laguna del Aeroclub", un espejo de agua situado a la altura de la avenida 520, mano a Capital Federal.

Inmediatamente, efectivos de la Policía Bonaerense y peritos de la Policía Científica se desplazaron al lugar. El cuerpo se encontraba totalmente vestido, con jean y zapatillas, pero en un avanzado estado de descomposición, lo que sugería que la muerte no era reciente.

Ante la falta de documentación entre sus pertenencias, la fiscalía N°8 de La Plata, a cargo del doctor Martín Almirón, inició una carrera contra el reloj para ponerle nombre a la víctima.

Los tatuajes: la clave de la identificación

Durante las primeras horas, la única certeza eran las señas particulares del joven. Fuentes de la investigación difundieron que el fallecido poseía dos tatuajes distintivos: los nombres "María de los Ángeles" y "Ailén", uno en cada brazo. Estas marcas resultaron fundamentales para que su círculo cercano se acercara a la dependencia policial.

El dolor en las redes

En redes sociales, el impacto no tardó en replicarse. Amigos y allegados de San Carlos despidieron al joven con mensajes cargados de pesar. "Qué dolor enterarme de que no estás más, amigo. Volá alto, hermano", escribió uno de sus conocidos en Facebook, mientras otros familiares compartían fotos del joven pidiendo respeto por el momento que atraviesan.

Aunque la causa está caratulada como suicidio, la UFI N°8 aguarda los resultados finales de la autopsia y estudios complementarios para descartar definitivamente cualquier participación de terceros y cerrar formalmente el caso que mantuvo en vilo a la región durante las últimas 48 horas.