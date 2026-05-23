Hallaron a una joven muerta en una zanja de 3 y 96: investigan si fue atropellada

El barrio de Villa Elvira, en la zona sur de La Plata, se despertó este sábado con una noticia estremecedora. Vecinos que transitaban por las inmediaciones de calle 3 y 96 advirtieron la presencia de un cuerpo sin vida en el interior de una zanja y dieron aviso inmediato al 911.

Al arribar al lugar, los efectivos de la comisaría zonal y el Comando de Patrullas constataron que se trataba de una joven de 18 años. El hallazgo activó un estricto protocolo de preservación de la escena para permitir el trabajo de los peritos.

Operativo policial y pericias en el lugar

Bajo las órdenes del fiscal Martín Almirón, titular de la UFI 8 de La Plata, agentes de la Policía Científica desplegaron un gazebo y cintas de peligro para recolectar pruebas. El objetivo principal es determinar si existen huellas de frenado o restos de cristales que confirmen una de las hipótesis principales.

Si bien el caso se maneja con estricto hermetismo, fuentes policiales confirmaron a Primera Página que la causa del deceso aún está por determinarse mediante la operación de autopsia. Sin embargo, ganó fuerza la posibilidad de que la joven haya sido atropellada por un vehículo cuyo conductor escapó sin prestar asistencia.

Los investigadores buscan intensamente cámaras de seguridad, tanto municipales como privadas, en la zona de Villa Elvira para reconstruir las últimas horas de la joven y detectar movimientos vehiculares sospechosos durante la madrugada del sábado 14 de febrero.