Clásico Platense: 650 policías y aforo completo en el Bosque para Gimnasia vs Estudiantes

La ciudad de La Plata se paraliza este domingo con una nueva edición del Clásico Platense. Para garantizar el orden en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) diseñó un operativo que movilizará a 650 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El encuentro entre Gimnasia y Estudiantes, pautado para las 17:00, se disputará exclusivamente con público local y aforo completo. Desde los organismos de seguridad confirmaron que no habrá venta de entradas generales, por lo que el ingreso estará reservado únicamente para los socios de la institución albiazul que tengan su cuota al día.

Horarios y accesos al Estadio del Bosque

La apertura de puertas del estadio está prevista para las 14:00, tres horas antes del pitazo inicial. Las autoridades recomiendan a los hinchas concurrir con antelación para evitar aglomeraciones, ya que se realizarán controles de DNI y carnet de socio mediante el sistema de derecho de admisión con dispositivos móviles.

El despliegue no se limitará a las inmediaciones del Bosque. El esquema preventivo incluye la vigilancia de puntos estratégicos como la esquina de 7 y 50, las sedes sociales de ambos clubes y los principales accesos a La Plata.

La municipalidad, a través de Control Urbano y la Secretaría de Seguridad, iniciará los cortes de tránsito en la zona del estadio desde las primeras horas del domingo. Además, el Centro de Monitoreo (COM) realizará un seguimiento por cámaras en tiempo real para detectar cualquier foco de conflicto antes, durante y después del partido.

Para evitar incidentes, la delegación de Estudiantes de La Plata contará con una custodia especial y acompañamiento policial equipado con cámaras de video desde su salida hasta el ingreso al vestuario. Una vez que la capacidad del estadio sea alcanzada, las autoridades procederán a vedar los accesos de forma definitiva para cumplir con las normas de seguridad vigentes.