Berisso: un golpe a un local de celulares, efectivos policiales capturaron a un menor por el robo

La inseguridad volvió a golpear al sector comercial de Berisso. Durante la madrugada de este sábado, el local de servicio técnico y venta de accesorios "Leónsel", ubicado en la Avenida Montevideo entre 38 y 39, fue blanco de un robo tras ser violentado por su frente.

Luego de la denuncia de los propietarios, personal policial inició un rastrillaje en la zona de Los Talas que culminó con la demora de un menor de edad, sindicado como el principal sospechoso de haber ingresado al establecimiento.

El joven fue trasladado a la Comisaría Segunda, mientras que los peritos de la Policía Científica trabajaron en el local recolectando huellas y pruebas para determinar el faltante de mercadería y equipos en reparación.

Entre la puerta giratoria y el debate legislativo

A pesar de la aprehensión, fuentes extraoficiales indicaron que el menor podría recuperar la libertad en las próximas horas debido a su condición legal vigente, lo que ha generado malestar entre los frentistas de la zona.

Este hecho ocurre en un contexto de fuerte debate nacional, luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil.

El proyecto, que busca bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, apunta precisamente a brindar herramientas judiciales ante casos como el de Los Talas, donde la precocidad de los delincuentes suele derivar en una inmediata libertad por la normativa actual.

Mientras la ley espera su tratamiento en el Senado, los comerciantes de Berisso denuncian sentirse "desprotegidos" ante la reincidencia de menores en el centro comercial.

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