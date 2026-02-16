Ciudad paralizada: el Bosque es el escenario de una nueva edición del Clásico Platense

La espera terminó. Este domingo, a partir de las 17:00, el estadio Juan Carmelo Zerillo será el epicentro de la pasión platense cuando Gimnasia y Esgrima reciba a Estudiantes por la quinta fecha del Torneo Apertura. El duelo interzonal no solo pone tres puntos en juego, sino el orgullo de una ciudad que vive este partido como ningún otro.

El Lobo: experiencia en el eje

El equipo dirigido por el "Lobo" busca hacerse fuerte en su casa. Para este compromiso, el cuerpo técnico dispondría una modificación táctica central en la zona de gestación: el ingreso de Augusto Max en reemplazo de Ignacio Miramón. La apuesta busca mayor equilibrio y contención ante un mediocampo rival que suele ser dinámico. El "Lobo" llega con la premisa de cortar los circuitos de juego del Pincha desde el primer minuto.

El Pincha: jerarquía uruguaya

Por el lado de City Bell, el técnico del León también metería mano en el círculo central. Todo indica que Gabriel Neves ocupará el lugar del capitán José Sosa. Con la entrada del uruguayo, Estudiantes busca mayor despliegue físico y una salida más limpia hacia sus delanteros, intentando capitalizar los espacios que el Bosque suele ofrecer en los contragolpes.

FICHA DEL PARTIDO

Estadio: Juan Carmelo Zerillo (60 y 118).

Hora: 17:00.

Competencia: Fecha 5 - Interzonal - Torneo Apertura 2026.

Árbitro: (A confirmar por AFA).

Probables Alineaciones

Gimnasia: Ledesma; Enrique, Morales, Cabral, Colazo; Augusto Max , De Blasis, Pintado, Castro; Castillo y Domínguez.

Estudiantes: Mansilla; Meza, Lollo, Romero, Benedetti; Gabriel Neves, Ascacíbar, Altamirano, Cetré; Carrillo y Manyoma.

LO QUE TENÉS QUE SABER