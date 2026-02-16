Tragedia en la Ruta 2: el fútbol conmocionado por el fallecimiento de un exjugador de Villa San Carlos y Estudiantes

El fútbol de la región se encuentra de luto tras conocerse la trágica noticia del fallecimiento de Sebastián Traverso. El joven futbolista, que supo defender las camisetas de Villa San Carlos y Estudiantes de La Plata durante su etapa formativa, perdió la vida este sábado en un violento accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 2.

El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 191, en jurisdicción de Castelli. Según las primeras pericias, Traverso circulaba a bordo de una Ford EcoSport cuando, por causas que son materia de investigación, perdió el control del vehículo, cruzó de carril e impactó de frente contra una Toyota Hilux que se dirigía hacia Mar del Plata. El impacto fue fatal y el joven deportista falleció en el lugar.

Una huella en el fútbol local

Sebastián, de apenas 20 años, era un nombre conocido en el ambiente del fútbol juvenil bonaerense:

Villa San Carlos: Realizó gran parte de sus divisiones inferiores en el club de Berisso, donde se lo recuerda como un compañero ejemplar.

Estudiantes de La Plata: También tuvo un paso por las categorías formativas del "Pincha", sumando experiencia en la elite del fútbol platense.

Actualidad: Se desempeñaba en la Primera y Tercera división de Independiente FC de Castelli, el club de su ciudad, donde era una pieza fundamental del plantel.

Los ocupantes del otro vehículo

En la Toyota Hilux viajaban dos personas que, debido a la violencia de la colisión, sufrieron heridas de diversa consideración. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Ramón Carrillo de Castelli, donde permanecen bajo observación médica.

La noticia generó una ola de mensajes de dolor en redes sociales por parte de excompañeros, entrenadores y allegados de las instituciones por las que pasó. "Un chico con un futuro enorme y una calidad humana increíble", coincidieron desde el entorno del fútbol juvenil