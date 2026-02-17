Dolor en el pecho tras el ejercicio: cuándo es una alerta médica y qué recomiendan los especialistas

Sentir dolor en el pecho tras realizar actividad física genera alarma en personas de todas las edades, desde deportistas entrenados hasta quienes recién comienzan una rutina. Si bien en muchos casos se trata de una molestia pasajera, los especialistas advierten que nunca debe minimizarse este síntoma.

Desde Cleveland Clinic, la cardióloga deportiva Tamanna Singh sostiene que cualquier dolor torácico asociado al ejercicio debe ser evaluado con seriedad. La primera recomendación es clara: detener la actividad de inmediato y avisar a otra persona. Forzar el cuerpo o “aguantar” el dolor puede agravar un cuadro que, en algunos casos, constituye una emergencia médica.

La clave está en diferenciar entre una molestia muscular esperable y una señal de alarma. Esa distinción no siempre es evidente sin una evaluación profesional.

Causas posibles: desde molestias benignas hasta problemas cardíacos

El dolor en el pecho posterior al ejercicio puede tener múltiples orígenes, algunos leves y otros potencialmente graves.

Entre las causas benignas más frecuentes se encuentran:

Espasmos musculares por sobrecarga o inicio de nuevas rutinas.

Golpes, contusiones o lesiones costales en deportes de contacto.

Trastornos musculoesqueléticos como costocondritis, síndrome de Tietze o dolor miofascial.

También existen causas digestivas, especialmente el reflujo gastroesofágico (ERGE). El aumento de presión abdominal durante el esfuerzo puede generar ardor o dolor torácico, que suele confundirse con un problema cardíaco, sobre todo en personas que entrenan en ayunas o consumen antiinflamatorios.

En el plano respiratorio, el broncoespasmo inducido por ejercicio es habitual, en especial con frío, alergias o contaminación ambiental. Sin embargo, cuadros menos comunes como neumonía, pleuresía, neumotórax o embolia pulmonar requieren atención urgente. La pleuresía, por ejemplo, se manifiesta con un dolor agudo que empeora al respirar profundo.

Riesgo cardíaco: cuándo el dolor puede ser una señal grave

Las causas cardíacas varían según la edad. En mayores de 35 años, predominan la angina de pecho y la enfermedad de las arterias coronarias. En personas más jóvenes, los especialistas ponen el foco en:

Miocardiopatía hipertrófica

Anomalías congénitas de las arterias coronarias

Problemas valvulares

Inflamaciones del corazón como miocarditis o pericarditis, muchas veces posteriores a infecciones virales

La detección temprana es fundamental. Según Singh, las personas físicamente activas suelen exigir más a su organismo, lo que puede exponer patologías que permanecían ocultas.

Cuándo buscar atención médica urgente

Lo que tenés que saber

Buscá ayuda médica inmediata si el dolor:

No cede o aumenta con el tiempo

Se siente como presión intensa en el pecho

Se irradia a brazos, cuello, mandíbula, hombros o espalda

Aparece junto con falta de aire, mareos o desmayo

Se acompaña de náuseas, vómitos o coloración azulada de la piel

Existe antecedente familiar de muerte súbita cardíaca

Aunque el dolor desaparezca al poco tiempo, la consulta médica sigue siendo necesaria. El dolor torácico tardío suele no ser cardíaco, pero solo una evaluación clínica puede confirmarlo.

Evaluación médica y prevención

En la primera consulta, el profesional indaga sobre el tipo de dolor, su duración, intensidad y relación con el esfuerzo. Si persisten dudas, se indica una evaluación con un cardiólogo deportivo, que puede incluir estudios específicos.

Escuchar al cuerpo y no subestimar los síntomas es la principal herramienta de prevención. Ante cualquier señal inusual, actuar a tiempo puede evitar consecuencias graves.