Alimentos que protegen la memoria y reducen el riesgo de Alzheimer

Una dieta equilibrada y rica en nutrientes esenciales puede cumplir un rol decisivo en la protección de la memoria y en la prevención del deterioro cognitivo, según un análisis publicado por Santé Magazine. Especialistas internacionales coinciden en que no existen soluciones mágicas, pero sí hábitos sostenidos que impactan de manera directa en el funcionamiento cerebral.

Entre ellos se destaca el aporte de la nutrición, el ejercicio físico regular y el descanso adecuado como pilares para reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el Alzheimer.

El psiquiatra y geriatra Olivier de Ladoucette, presidente de la Recherche Alzheimer, advierte que no existen medicamentos ni alimentos capaces de mejorar la memoria de forma inmediata o definitiva. Sin embargo, subraya que una dieta balanceada influye positivamente en la química cerebral y puede ralentizar el declive cognitivo asociado al envejecimiento.

Omega-3, vitaminas y antioxidantes: los nutrientes que marcan la diferencia

Los ácidos grasos omega-3 encabezan las recomendaciones para el cuidado de la memoria. El consumo de pescado graso entre dos y tres veces por semana, como salmón, sardina, caballa o arenque, está asociado a una menor incidencia de enfermedades demenciales.

También se recomienda incorporar aceites vegetales como colza, nuez o linaza, debido a su efecto antiinflamatorio y su rol en la formación de nuevas neuronas.

Las vitaminas del grupo B —B6, B9 (folato) y B12— resultan indispensables para el correcto desarrollo y funcionamiento cerebral. Se encuentran en cereales integrales, hígado, frutos secos, carnes, pescados y verduras de hoja verde. La deficiencia de estas vitaminas puede derivar en trastornos neurológicos graves.

A su vez, la vitamina D, producida principalmente por la exposición al sol y presente en pescados grasos y huevos, cumple una función neuroprotectora y contribuye a reducir la inflamación en el hipocampo, una zona clave para la memoria.

El rol de los antioxidantes y la dieta MIND

Otro eje central es el consumo de antioxidantes, abundantes en frutas, verduras, frutos secos, aceite de oliva, cacao, café y té. Estas sustancias ayudan a combatir el estrés oxidativo, uno de los principales responsables del envejecimiento cerebral.

“Los carotenoides, precursores de los retinoides, serían moléculas clave de la plasticidad sináptica cerebral”, explica De Ladoucette. Además, destaca el valor del aceite de oliva, las nueces y los polifenoles, vinculados a múltiples mecanismos de protección neuronal.

En este contexto, la dieta MIND aparece como uno de los modelos de alimentación con mayor respaldo científico. Fue desarrollada en la Universidad Rush por la doctora Clare Morris y combina aspectos de la dieta mediterránea y la dieta DASH.

Este plan alimentario prioriza el consumo de verduras de hoja verde —como espinaca, brócoli o col rizada— y bayas, por su alto contenido de antioxidantes y compuestos bioactivos que favorecen la salud cerebral.

Lo que tenés que saber para cuidar la memoria

Consumir pescado graso 2 a 3 veces por semana

Incorporar aceites vegetales y frutos secos

Asegurar un buen aporte de vitaminas B y vitamina D

Priorizar frutas, verduras y alimentos ricos en antioxidantes

Mantener una rutina de ejercicio aeróbico regular

Estimular la mente con lectura, juegos y aprendizaje continuo

Sostener una vida social activa y un descanso adecuado

Ejercicio, estimulación mental y bienestar emocional

Los hábitos saludables no se limitan a la alimentación. El ejercicio aeróbico, como caminar rápido, correr, nadar o andar en bicicleta, puede reducir entre un 30% y un 40% el riesgo de Alzheimer, según datos citados por Santé Magazine.

La actividad física mejora el flujo sanguíneo cerebral, mantiene la elasticidad vascular y favorece la liberación de endorfinas, reduciendo el estrés. Siempre se recomienda consultar a un médico y adaptar la rutina a cada persona.

A esto se suman los hábitos intelectuales y la creatividad cotidiana: leer, hacer crucigramas, aprender algo nuevo o vincularse con la música fortalece la llamada reserva cognitiva, considerada clave para prevenir el deterioro cognitivo.