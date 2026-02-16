¡Cerúndolo campeón!: "Fran" se sacó la espina y conquistó el Argentina Open en una final impecable

La tercera fue la vencida. Francisco Cerúndolo logró lo que tanto anhelaba: levantar el trofeo del Argentina Open ante su público. En una tarde soleada en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, el mayor de los hermanos Cerúndolo mostró su mejor versión para superar al ítalo-argentino Luciano Darderi (22°) con un contundente 6-4 y 6-2.

Con esta victoria, "Fran" rompió la mala racha que lo perseguía en este escenario tras haber caído en las finales de 2021 (ante Diego Schwartzman) y 2025 (ante el brasileño Joao Fonseca). Esta vez, la efectividad en los momentos clave y un juego agresivo desde el fondo de la cancha le permitieron adueñarse del certamen y embolsar un premio de 142 millones de pesos (poco más de 100 mil dólares).

El regreso de la mística albiceleste

Tras el título de Fonseca en la edición anterior, la copa vuelve a manos de un jugador local. Cerúndolo inscribe así su nombre en la selecta lista de campeones argentinos del torneo desde que es categoría ATP 250, junto a leyendas como Guillermo Coria, Gastón Gaudio, David Nalbandian, Juan Mónaco, Diego Schwartzman y Facundo Díaz Acosta.

Las claves del partido: