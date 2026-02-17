Tren Roca: por obras, no habrá trenes a La Plata hasta el martes

Los usuarios del Tren Roca en la región de La Plata, Berisso y Ensenada deberán buscar alternativas de transporte durante el inicio de la semana. La empresa Trenes Argentinos confirmó que el ramal Constitución-La Plata prestará un servicio reducido, finalizando su recorrido en la estación Berazategui.

La medida, que se extenderá por 72 horas, responde a la necesidad de interrumpir el suministro eléctrico para avanzar con obras de infraestructura pesada. Según el cronograma oficial, la afectación comenzará el domingo 15 de febrero y se mantendrá vigente hasta el martes 17 inclusive, retomando la normalidad el miércoles 18.

La interrupción del servicio es indispensable para ejecutar una renovación estructural de las vías en el tramo comprendido entre las estaciones Plátanos y Hudson. Estas tareas se enmarcan en la emergencia ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

Los trabajos en la zona incluyen el despliegue de maquinaria pesada y trenes de trabajo para realizar las siguientes mejoras técnicas:

Recambio de tramos de vía de 18 metros de longitud.

Reemplazo de antiguos durmientes de madera por estructuras de hormigón .

Colocación de nuevas fijaciones y renovación de la piedra balasto .

Nivelación y alineación integral de la traza para mejorar la seguridad operacional.

Desde Trenes Argentinos señalaron que esta intervención no es aislada, sino que forma parte de un plan integral que contempla la renovación de 13,5 kilómetros de vía. El proyecto abarca diversos sectores entre las estaciones Avellaneda y City Bell.

El objetivo principal es aumentar la velocidad de circulación y reducir los riesgos de descarrilamiento o fallas técnicas que han afectado la frecuencia en los últimos meses. Al tratarse de obras sobre el sistema de alimentación eléctrica aérea (catenaria), resulta imposible la circulación de formaciones mientras el personal trabaja en la zona de vías.