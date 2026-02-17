La Plata lidera el boom de las motos por aplicación: ya se superó el millón de viajes

El mapa de la movilidad en La Plata está cambiando drásticamente. Lo que nació como una alternativa marginal a fines de 2022, hoy es un componente central del transporte local: los viajes en moto a través de aplicaciones ya superaron el millón de servicios en la ciudad.

Según el último informe de las principales operadoras del sector, esta modalidad no solo se consolidó, sino que duplicó su volumen en los últimos 24 meses. El fenómeno se explica por una combinación de factores: la crisis económica, el aumento en el costo del combustible para vehículos particulares y las persistentes deficiencias en las frecuencias del transporte público automotor.

El estudio destaca que La Plata fue una de las plazas pioneras en formalizar este servicio. El dato más revelador es el uso estratégico que le dan los platenses: uno de cada cuatro viajes tiene como origen o destino estaciones de tren o nodos de transferencia de colectivos.

La moto funciona hoy como el conector del "último tramo". Los usuarios recurren a las apps para cubrir trayectos cortos donde el micro falla o las esperas se vuelven interminables, especialmente en zonas de expansión urbana como Gorina, Los Hornos o Villa Elvira, donde los recorridos tradicionales no siempre dan abasto.

El crecimiento de la actividad también funciona como un termómetro del mercado de trabajo en la región. Los conductores suelen conectarse entre cuatro y nueve horas diarias, combinando esta tarea con otros empleos para reforzar ingresos familiares en un contexto de alta inflación.

Desde las plataformas aseguran que la consolidación del servicio viene acompañada de una fuerte inversión en Inteligencia Artificial para el monitoreo de viajes y herramientas de seguridad. Lo que antes era una opción excepcional, hoy ya forma parte del paisaje cotidiano de las diagonales.