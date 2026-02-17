Cronograma de servicios en La Plata: cómo funcionará la recolección, el transporte y el Estacionamiento Medido

La Municipalidad de La Plata dio a conocer el cronograma detallado de los servicios públicos para el fin de semana largo de Carnaval. Ante los feriados nacionales del lunes 16 y martes 17 de marzo, el esquema administrativo y operativo de la ciudad sufrirá modificaciones importantes que los vecinos deben tener en cuenta, especialmente en lo que respecta a la limpieza urbana y el tránsito.

Desde la comuna platense informaron que la recolección de residuos mantendrá su esquema habitual durante el lunes 16. Sin embargo, el martes 17 no habrá servicio de recolección en ninguna de sus modalidades. Por este motivo, se solicita expresamente a la comunidad no sacar las bolsas a la vía pública durante esa jornada para evitar anegamientos y suciedad en las calles.

En cuanto a la movilidad urbana, el estacionamiento medido no se aplicará durante el lunes ni el martes. No obstante, la Secretaría de Control Urbano confirmó que se mantendrán operativos de control de tránsito y nocturnidad de forma permanente en los puntos estratégicos del Casco Urbano y las localidades periféricas. Por su parte, el transporte público local funcionará con la frecuencia habitual de los días feriados (similar a un domingo).

Lo que tenés que saber: Esquema detallado

Recolección de basura: Lunes normal; Martes sin servicio.

Estacionamiento Medido: Sin cargo ambos días.

Salud: El SAME trabajará con normalidad y los CAPS tendrán guardia de enfermería 24 horas.

Administración: El CAM (Centro Administrativo Municipal) permanecerá cerrado.

Cementerio: Abierto para visitas de 8 a 15 ; administración de 8 a 12 .

República de los Niños: Abierta de 7 a 22 .

Parque Ecológico: Abierto de 7 a 21.

El Mercado Regional no tendrá actividad durante ninguna de las dos jornadas. Sin embargo, el Mercado Bonaerense fijo que opera en el predio abrirá sus puertas el martes de 7 a 13 (permaneciendo cerrado el lunes).

Para los trabajadores del sector, se precisó que el horario de descarga para puestos fijos iniciará a las 18 del martes, mientras que la descarga en playa libre comenzará a las 20 de ese mismo día.

Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con la línea de Atención al Vecino 147 o, en casos de riesgo de vida, directamente al 107 (SAME).