Piñas, machetazos y cuchillazos: todo esto pasó el finde en Punta Lara

Un violento enfrentamiento entre varios hombres terminó con tres personas lesionadas y demoradas en Punta Lara, partido de Ensenada, en un episodio que es investigado por la Justicia como lesiones en riña agravadas por el uso de arma blanca.

El hecho se registró en la zona de 132 entre Almirante Brown y 3, donde vecinos alertaron al 911 por disturbios en la vía pública. Al llegar, efectivos del Comando de Patrulla Ensenada encontraron a varios individuos enfrentándose físicamente.

Según informaron fuentes policiales, los agentes intervinieron para separar a los involucrados y controlar la situación. Todos presentaban heridas cortantes compatibles con la utilización de un elemento punzante.

Secuestro de un machete y traslado al hospital

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un machete de aproximadamente 40 centímetros, el cual tendría manchas de sangre y habría sido utilizado durante la pelea.

Los tres hombres fueron trasladados a un centro de salud para recibir asistencia médica y posteriormente quedaron a disposición de la Justicia.

Por el momento no trascendieron detalles sobre el estado de salud de los heridos ni sobre posibles antecedentes entre las partes. La investigación continúa.