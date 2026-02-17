Carnavales en La Plata: el cronograma completo de desfiles y corsos para este lunes y martes

La ciudad de La Plata se prepara para cerrar el fin de semana largo con una agenda cargada de celebraciones populares. Este lunes 16 y martes 17 de febrero, diferentes barrios platenses y localidades del cordón frutihortícola serán sede de desfiles, espuma y música en vivo.

La descentralización es la marca de este año, con eventos que van desde el casco urbano hasta los puntos más alejados de la zona sur y oeste, garantizando acceso gratuito para todas las familias platenses.

Cronograma de festejos para el lunes 16 de febrero

La actividad comenzará temprano en la zona oeste y se extenderá hasta la noche en diversos puntos estratégicos:

12:00 hs: Carnaval de la Familia en 171 y 522 , localidad de Melchor Romero .

16:00 hs: Desfile de Carnaval en el centro cultural de 17 y 71 , barrio Meridiano V .

17:00 hs: "Carnaval en el Club" en calle 35 N° 1170 (entre 18 y 19 ).

18:00 hs: Festejos centrales en la esquina de 17 y 53 .

19:00 hs: Carnaval de La Hermosura en la colectora de Ruta 11 (entre 641 y 642 ), Arana .

19:00 hs: Carnavales de Abasto, ubicados en calle 211 de 522 a 523.

Cronograma de festejos para el martes

Para la última jornada del feriado, las propuestas se concentran en el casco histórico y la zona norte del partido:

16:00 hs: Segunda jornada del desfile en 17 y 71 , Meridiano V .

19:00 hs: Carnaval de la Familia en el barrio El Rincón, en calle 443 bis esquina 138.

Lo que tenés que saber: Costo: La entrada a todos los eventos mencionados es libre y gratuita.

Cortes de tránsito: Se esperan desvíos en las inmediaciones de Meridiano V y la Ruta 11 desde la tarde.

Transporte: Las líneas de micro locales mantendrán frecuencia de feriado.

Es importante destacar que, ante la posibilidad de tormentas aisladas, la organización de cada evento podría reprogramar las actividades.