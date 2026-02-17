martes 17 de febrero de 2026 - Edición Nº5439

Policiales | 16 Feb

Violencia sin fin

¿Conflicto por drogas? Un jóven terminó baleado en el Hospital Cestino de Ensenada

VIDEO | Ocurrió este sábado en la zona de Hernández y Rodríguez. La víctima recibió cuatro disparos y fue trasladada al Hospital Cestino. No hay detenidos.

TAGS: ENSENADA, DROGAS, NOTICIASENSENADA.INFO, MOSCONI, DISPAROS, HERIDO

Un conflicto vinculado presuntamente a drogas terminó con un joven baleado este sábado en Ensenada. El caso es investigado por la Justicia como abuso de arma y lesiones, con intervención de la Policía Bonaerense.

La víctima fue identificada como A.B., de 24 años, quien ingresó con cuatro heridas de bala al Hospital Cestino. Según fuentes del caso, el joven fue trasladado al centro de salud por dos personas con las que habría mantenido una discusión previa.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la intersección de Hernández y Rodríguez, en el barrio Mosconi. La causa es seguida por la Comisaría Primera de Ensenada, que ya incorporó al expediente penal las imágenes de cámaras de vigilancia de la zona.

Hasta el momento no hay detenidos, aunque se esperan avances en las próximas horas a partir del análisis de las pruebas recolectadas.

