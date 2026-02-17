El empresario Roberto Chorne quiere transformar a Berazategui en la "Dubai" del Conurbano | VIDEO

La política bonaerense, siempre convulsa y necesitada de liderazgos con visión ejecutiva, ha encontrado en Berazategui un nuevo epicentro de atención. Durante los últimos meses, el nombre de Roberto Chorne ha pasado de los círculos empresariales a los muros de cada barrio.

Las pintadas con la leyenda "Roberto Chorne 2027" no son solo grafiti; son el síntoma de una sociedad que busca una alternativa basada en la prosperidad y el orden.

En una entrevista exclusiva con Primera Pagina.info, que ha resonado en todo el arco político de de Berazategui y de todo el Conurbano, Chorne confirmó que analiza seriamente su candidatura a intendente para las próximas elecciones. Su figura se destaca por una mezcla de pragmatismo económico y una sensibilidad social que nace del conocimiento directo de las necesidades del vecino.

Un plan ambicioso: la "Mini Dubai" del Sur

La propuesta central de Chorne es tan audaz como necesaria: transformar a Berazategui en una "mini Dubai". Lejos de la retórica asistencialista, su visión se apoya en la atracción de capitales.

"Queremos hacer de Berazategui un lugar próspero, con oportunidades para todos", afirmó con la convicción de quien sabe gestionar.

El plan no es solo una expresión de deseos. Chorne reveló gestiones avanzadas con grandes cadenas de supermercados para la apertura de treinta nuevos locales. Esta iniciativa privada no solo modernizaría el consumo local, sino que proyecta la creación de más de cuatrocientos empleos genuinos, un bálsamo para una economía regional golpeada por la inflación y la falta de inversión.

Seguridad para la inversión y el turismo

Para Chorne, la prosperidad no existe sin seguridad. En su análisis crítico de la realidad actual, el dirigente enfatizó que el desarrollo económico está intrínsecamente ligado a la protección de quienes apuestan por el distrito.

"Para atraer inversores, necesitamos generarles seguridad. Vamos a trabajar para que se sientan seguros y confiados", sentenció, marcando una distancia clara con las políticas actuales que han dejado a los centros comerciales y barrios a merced del delito.

Además, el proyecto Chorne contempla convertir a Berazategui en un polo turístico. La búsqueda de infraestructura hotelera y de servicios, busca aprovechar estratégicamente la ubicación del distrito entre CABA y La Plata, generando un flujo de divisas que hoy se escurre hacia otras latitudes.

Duras críticas a la gestión de Kicillof

Uno de los puntos más ácidos y contundentes de su discurso fue el dirigido al gobernador Axel Kicillof. Chorne no esquivó los números rojos de la provincia y cuestionó con dureza la escala salarial que hoy condena a los trabajadores esenciales.

"¿Cómo puede ser que un policía gane ochocientos mil pesos, un jubilado cuatrocientos mil y un empleado público seiscientos mil? ¿Alguien puede vivir con eso?", lanzó Chorne, poniendo el dedo en la llaga de una provincia que gasta pero no retribuye a quienes la sostienen. Su enfoque es claro: dignificar el servicio público es el primer paso para reconstruir el tejido social.

Tras el fallecimiento del histórico dirigente Juan José Mussi a el lunes 24 de noviembre 2025 y la transición bajo el mando de Carlos Balor, Berazategui se encuentra en una encrucijada. Roberto Chorne se erige como el hombre capaz de saltar esa grieta entre el pasado y un futuro de desarrollo económico y salud de calidad, con una plataforma que prioriza la eficiencia privada sobre la burocracia estatal.