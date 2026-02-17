"Es lo que nos dejaron hacer": la honestidad brutal de Zaniratto para explicar el empate de Gimnasia

En el mundo del fútbol, los entrenadores suelen buscar explicaciones complejas para los resultados, pero Fernando Zaniratto optó por la sencillez y una cuota de realismo que sorprendió en la conferencia de prensa tras el Clásico Platense. Para el DT de Gimnasia, el empate sin goles no fue falta de voluntad, sino una consecuencia directa del planteo del "León".

"No es que no pudimos dar más. Es lo que nos dejaron hacer", sentenció Zaniratto ante los micrófonos en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. La frase resonó fuerte en el ambiente tripero, ya que admitió que la superioridad física y táctica de Estudiantes obligó al Lobo a un papel más reactivo que propositivo.

Orden y contraataque

El técnico mens sana explicó que el partido fue un "calco" del enfrentamiento anterior y que el orden fue la premisa principal para no quedarse con las manos vacías:

El plan táctico: "Tuvimos orden e intentamos salir de contra. Sabíamos que iba a pasar esto, terminó parejo".

Las chances: El DT reconoció la falta de profundidad propia. "Ellos tuvieron dos o tres situaciones claras. Nosotros tuvimos la de Panaro y la de Torres".

Balance final: Aunque admitió que el rival fue "un poquito mejor", Zaniratto remarcó que el planteo fue correcto para las circunstancias actuales del equipo: "Es un punto que suma".

Un punto que divide aguas

Las declaraciones de Zaniratto no pasaron desapercibidas para el socio tripero.