Pocas situaciones tuvo el Lobo
"Es lo que nos dejaron hacer": la honestidad brutal de Zaniratto para explicar el empate de Gimnasia
El entrenador del Lobo analizó el 0-0 ante Estudiantes y reconoció que el desarrollo estuvo condicionado por el rival. Valoró el orden defensivo y consideró que el punto es positivo para el equipo.
En el mundo del fútbol, los entrenadores suelen buscar explicaciones complejas para los resultados, pero Fernando Zaniratto optó por la sencillez y una cuota de realismo que sorprendió en la conferencia de prensa tras el Clásico Platense. Para el DT de Gimnasia, el empate sin goles no fue falta de voluntad, sino una consecuencia directa del planteo del "León".
"No es que no pudimos dar más. Es lo que nos dejaron hacer", sentenció Zaniratto ante los micrófonos en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. La frase resonó fuerte en el ambiente tripero, ya que admitió que la superioridad física y táctica de Estudiantes obligó al Lobo a un papel más reactivo que propositivo.
Orden y contraataque
El técnico mens sana explicó que el partido fue un "calco" del enfrentamiento anterior y que el orden fue la premisa principal para no quedarse con las manos vacías:
-
El plan táctico: "Tuvimos orden e intentamos salir de contra. Sabíamos que iba a pasar esto, terminó parejo".
-
Las chances: El DT reconoció la falta de profundidad propia. "Ellos tuvieron dos o tres situaciones claras. Nosotros tuvimos la de Panaro y la de Torres".
-
Balance final: Aunque admitió que el rival fue "un poquito mejor", Zaniratto remarcó que el planteo fue correcto para las circunstancias actuales del equipo: "Es un punto que suma".
Un punto que divide aguas
Las declaraciones de Zaniratto no pasaron desapercibidas para el socio tripero.
Mientras algunos valoran la sinceridad del DT al reconocer las limitaciones ante un rival que hoy pelea en los puestos de arriba, otros cuestionan la falta de ambición por no haber podido imponer condiciones en su propio estadio.