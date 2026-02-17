Un solo golpe y todo terminó: el nocaut en Las Vegas que sacude al boxeo mundial

El boxeo mundial tiene un nuevo candidato indiscutido al "KO del año". Este domingo, en el marco de la velada de Zuffa Boxing 3 celebrada en el Meta APEX de Las Vegas, el ruso Umar Dzambekov (14-0, 10 KO) anestesió de forma violenta al experimentado Ahmed Elbiali con un movimiento que los expertos definieron como "uno de los más limpios de la historia reciente".

Transcurrían apenas 53 segundos del segundo asalto cuando Dzambekov, de 28 años, encontró el hueco justo. Un uppercut de derecha seco y ascendente impactó de lleno en el mentón de Elbiali, quien cayó desplomado de forma inmediata. La preocupación se apoderó del recinto cuando las cámaras mostraron al egipcio convulsionando en la lona, con su pierna izquierda temblando incontrolablemente, una imagen que obligó a la rápida intervención médica.

Un ascenso imparable

Con este triunfo, Dzambekov no solo mantuvo su invicto, sino que retiró del camino a un veterano que no perdía desde hacía ocho años (su única derrota había sido ante Jean Pascal en 2017).

"Trabajo mucho en los golpes y, cuando veo la oportunidad, la aprovecho. Ese uppercut lo estuve practicando exactamente igual con mi entrenador", declaró el ruso tras la pelea.

Repercusiones en el mundo del boxeo

Los portales especializados no ahorraron calificativos. Ring Magazine tituló el hecho como "Uno de los golpes más limpios que jamás verás", mientras que en redes sociales los fanáticos describieron el momento como "feroz" y "asqueroso" por la contundencia del impacto.

LO QUE TENÉS QUE SABER