Histórico: Un científico de la UNLP presidirá la Sociedad Americana de Microbiología por primera vez en 126 años

En un hecho sin precedentes para la ciencia nacional, el Dr. Federico Bernardo Sisti ha sido elegido para encabezar la Sociedad Americana de Microbiología (ASM). Se trata de una de las instituciones científicas más grandes y antiguas del planeta, fundada en 1899, que hasta el día de hoy siempre había sido liderada por científicos radicados en los Estados Unidos.

Sisti, quien es docente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e investigador independiente del CONICET, asumirá sus funciones en julio próximo. Su mandato seguirá el esquema de la entidad: un año como presidente electo, uno como presidente en funciones y un tercero como presidente saliente.

De los laboratorios de La Plata al mundo

El bioquímico desarrolla su labor diaria en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM), ubicado en la capital bonaerense. Allí, lidera investigaciones sobre los mecanismos moleculares de bacterias patógenas.

🔵El investigador del CONICET Federico Sisti será el primer presidente argentino de la Sociedad Americana de Microbiología.



➡️La prestigiosa entidad, fundada en 1899 y con más de 38 mil miembros alrededor del mundo, será presidida por primera vez por alguien que resida y trabaje… pic.twitter.com/OoWAODTMrU — CONICET Dialoga (@CONICETDialoga) February 6, 2026

Su elección no solo premia su trayectoria personal, sino que valida el altísimo nivel de la educación pública y el sistema científico argentino.

“Fue una gran sorpresa para mí porque, siempre, el cargo de presidente fue para colegas estadounidenses o de otras nacionalidades que trabajaban en laboratorios de Estados Unidos”, confesó Sisti, quien ya integraba la junta directiva como único representante internacional.

Lo que representa este nombramiento