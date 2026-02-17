Ramma abrió los shows de Bad Bunny en River y dio el salto definitivo

Pasar de tocar en circuitos under a pararse frente a decenas de miles de personas no es un salto menor. Para Ramma, el fin de semana en River funcionó como una validación masiva que pocos artistas emergentes logran tan temprano. Abrir los tres conciertos de Bad Bunny —uno de los artistas más convocantes del planeta— lo colocó en el centro de la conversación musical argentina.

Detrás del nombre artístico está Ramiro Valentín Domínguez, nacido en Trelew, con una identidad que se construyó lejos de las fórmulas rápidas. Desde el escenario del Monumental, Ramma apeló a la cercanía y la emoción: agradeció al público y dejó en claro que estaba ante un sueño cumplido. Su setlist buscó mostrar amplitud estética y recorrido propio, con temas como Otro beso, Cuando pase la tormenta, Nostalgia y Putas.

Un crecimiento sostenido, no un golpe de suerte

Aunque la imagen de River pueda sugerir un éxito repentino, el recorrido de Ramma se apoya en escalones firmes. En Argentina consolidó público propio con shows agotados en salas como Complejo C y Groove, además de presentaciones en distintas ciudades del país. A eso se sumaron formatos no convencionales, como una preescucha 360°, y acciones de alto impacto: un show gratuito en el Obelisco que reunió a más de 10.000 personas y llegó a cortar la avenida Corrientes.

Ese proceso le permitió construir una base sólida antes de dar el salto a escenarios de mayor escala. En términos de exposición, uno de los puntos de quiebre fue el “Bichigyal Remix”, que amplió su alcance y lo llevó a cruzar fronteras.

Lo que tenés que saber

Edad: 21 años

Origen: Trelew, Chubut

Hito reciente: Apertura de los tres shows de Bad Bunny en River

Perfil artístico: Músico, compositor y productor

Claves del crecimiento: shows propios agotados, acciones urbanas y proyección internacional

Proyección internacional y una identidad clara

En paralelo a su expansión local, la obra de Ramma empezó a circular con fuerza fuera del país. Su disco Inmortal debutó en el Top 8 global, y su agenda en vivo lo llevó a presentarse en Latinoamérica y Europa, con funciones agotadas en Madrid, Barcelona y Montevideo, además de una gira por festivales en España.

En abril de 2025, durante una entrevista con Teleshow, sintetizó su mirada artística con una frase que se volvió definitoria: “Yo soy un rockero que hace trap”. Formado en piano y canto, Ramma se piensa como músico antes que como etiqueta, y suma un diferencial clave en la escena: produce su propio material.

Su presente se completa con lanzamientos recientes como el EP EL TRAP LO MERECE, el álbum RV —con colaboraciones internacionales— y trabajos especiales junto a Spotify.

Un antes y un después

La postal de Ramma en River, abriendo para Bad Bunny, no es solo un logro personal. Funciona como símbolo de un cambio de etapa: el paso del artista en construcción al que ya compite en ligas mayores. Más allá del impacto visual y mediático, su recorrido muestra algo menos inmediato pero más sólido: una identidad clara, una búsqueda sostenida y un público que crece con él.