Plataformas digitales: el 75% de los trabajadores las usa para llegar a fin de mes

El mito del "propio jefe" choca de frente con la realidad económica en las calles de La Plata, Berisso y Ensenada. Según el informe “Radiografía del trabajo mediado por plataformas en Argentina”, elaborado por el CONICET junto a instituciones como la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el 75% de quienes operan con aplicaciones digitales lo hace para complementar ingresos ante la pérdida del poder adquisitivo.

La investigación, que analizó 1.095 casos, echa luz sobre un sector que crece a la sombra de la falta de estadísticas oficiales. El dato más contundente es la consolidación del pluriempleo: solo el 25% de los trabajadores se dedica de forma exclusiva a las plataformas, mientras que la gran mayoría ingresa al sistema "por necesidad" material y no por elección de flexibilidad horaria.

Contrario a la percepción extendida en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el estudio desmiente que el sector esté compuesto mayoritariamente por extranjeros. El 80% de los trabajadores de aplicaciones son argentinos.

En el rubro del transporte de pasajeros (Uber, Cabify o Didi), el perfil promedio es un adulto de 36 años. Un dato relevante para la agenda de género local es que un tercio de quienes conducen son mujeres, quienes además valoran la organización colectiva como un eje central para defender sus derechos laborales frente a los algoritmos.

Jornadas agotadoras y sobreocupación

El fenómeno no se limita al delivery o al transporte. El estudio abarcó el servicio doméstico, la enseñanza informal y el trabajo freelance en plataformas como Upwork o Workana. El denominador común es la sobreocupación: más del 33% de los encuestados trabaja más de 45 horas por semana.

Incluso en sectores calificados como el diseño y la informática, la precarización se hace sentir. El 25% de estos profesionales independientes trabaja jornadas que exceden las 9 horas diarias, incluso teniendo un empleo estable en paralelo. "Las estadísticas oficiales ocultan que dedicamos cada vez más tiempo a trabajar para satisfacer necesidades básicas", advierte el informe financiado por la Agencia de Investigación Científica.

Este relevamiento federal contó con la participación activa de investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la UBA, y la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras. El objetivo fue generar datos soberanos sobre un mercado que, hasta fines de 2023, carecía de un diagnóstico profundo. Los resultados exponen un escenario marcado por la urgencia económica, donde las plataformas funcionan como un salvavidas frente a salarios que ya no cubren la canasta básica.