Inseguridad en La Plata: Caen dos delincuentes tras violento robo y persecución en la Estación de Trenes

Un violento asalto ocurrido este lunes en las inmediaciones de la Estación de Trenes de La Plata terminó con una persecución policial y la detención de dos hombres. Los delincuentes, armados con elementos punzantes, irrumpieron en una hamburguesería local.

El hecho se produjo en el comercio ubicado en calle 1 entre 44 y 45. En momentos en que dos empleados se disponían a abrir el local, fueron sorprendidos por los asaltantes, quienes bajo amenazas de muerte los obligaron a desplazarse hacia el fondo del establecimiento.

Fuentes policiales confirmaron a Primera Página que los delincuentes sustrajeron $50.560 de la caja registradora, además de dos teléfonos celulares pertenecientes al encargado y a una empleada. También intentaron huir con dos mochilas (una gris y otra naranja).

La secuencia fue detectada por efectivos de la DDI La Plata que realizaban tareas de prevención. Una de las empleadas logró escapar del local y pedir auxilio, lo que activó un operativo cerrojo inmediato con apoyo del personal motorizado de Infantería.

Tras una breve pero tensa persecución, los sospechosos fueron interceptados a pocos metros del comercio. La policía secuestró el dinero en efectivo, los móviles y las armas utilizadas. La causa quedó a cargo de la UFI N° 3 y el Juzgado de Garantías N° 2.

La investigación reveló que los detenidos son "viejos conocidos" de la justicia. Uno de ellos registra ingresos en unidades penitenciarias por robo calificado, encubrimiento y daños. El segundo implicado había recuperado la libertad hace pocos días: el 6 de febrero de 2026 se le había iniciado una causa por robo de un vehículo.

Actualmente, ambos enfrentan cargos por robo calificado en grado de tentativa y serán indagados en las próximas horas en el Departamento Judicial La Plata.