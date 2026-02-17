Vuelta a clases en La Plata: cuánto cuesta la canasta escolar y dónde encontrar los mejores precios

El próximo 2 de marzo, según el calendario de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), miles de alumnos de la región regresarán a las aulas. En este contexto, las familias platenses iniciaron una carrera contra el reloj y la inflación para completar la lista de materiales. Un informe de Primera Página detalla que armar una canasta básica de diez útiles imprescindibles oscila hoy entre los $51.000 y los $89.000, dependiendo del comercio y la calidad elegida.

El mapa de precios en las librerías platenses

El centro de La Plata concentra la mayor oferta, con opciones que van desde artículos premium con licencias oficiales hasta segundas marcas ideales para el ahorro.

Papel Tec (Calle 7 e/ 55 y 56): El combo escolar promedia los $74.000 . Destacan sus mochilas urbanas desde $12.744 y cartucheras de doble piso a $39.000 .

Batik (Sucursales Calle 7 y Calle 49): La inversión asciende a unos $85.500 . Ofrecen carpetas de tres anillos a precios competitivos de $2.500 y reglas desde $400 .

Show Office (Calle 49 e/ 8 y 9): Es la opción con artículos de mayor gama. Una cartuchera de "La Scaloneta" alcanza los $60.000 , elevando la canasta total a $89.000 .

Polibol (Calle 44 e/ 2 y 3): Una alternativa intermedia con una canasta básica desde $65.650. Se consiguen lapiceras económicas por $160.

Las grandes cadenas también compiten fuertemente en la zona de Camino General Belgrano. En Carrefour, el relevamiento detectó el piso más bajo del mercado, con un combo total de $51.000. Por su parte, en Chango Más, la canasta inicia en los $72.200, con sets de lápices de colores por $8.332.

Equipar a un estudiante hoy no solo implica útiles; se deben sumar guardapolvos y uniformes, lo que convierte a febrero en el mes de mayor presión financiera para los hogares de la región. Los comerciantes coinciden en que, ante la compleja realidad económica, los padres están priorizando la funcionalidad sobre las marcas de moda, a excepción de productos muy puntuales de "La Scaloneta" que siguen agotando stock.