Teatro Estudio celebra 23 años con una cartelera renovada: todas las obras para el primer cuatrimestre

El Teatro Estudio de La Plata se prepara para un inicio de año vibrante. El próximo 4 de marzo, la institución cumplirá 23 años de trayectoria ininterrumpida en la capital bonaerense y, para celebrarlo, presentó formalmente su programación para el primer cuatrimestre de 2026.

La propuesta para esta temporada combina el riesgo de las nuevas narrativas con el regreso de piezas que ya han sido consagradas por el público y la crítica local. Según informaron desde la dirección del centro cultural, el objetivo es mantener el pulso de la identidad platense a través de la producción autogestiva.

La temporada 2026 pondrá el foco inicialmente en la producción surgida de sus propios talleres de montaje. Durante los viernes y domingos de marzo y abril, se llevará a cabo el ciclo "Cuadriláteros 4" y "Cuadriláteros 5".

Se trata de una selección de teatro breve que reúne el talento emergente formado en la institución. Este formato permite una rotación dinámica de actores y directores, ofreciendo al espectador piezas cortas de alto impacto emocional y estético.

El gran hito de la cartelera llegará los sábados por la noche con el estreno de "La gravedad de lo incierto". Esta obra cuenta con la dramaturgia y dirección de Gastón Marioni y propone una mirada profunda y contemporánea sobre las complejidades de los vínculos amorosos y las relaciones humanas en la actualidad.

Por otro lado, los domingos de abril marcarán el retorno de un clásico de la escena regional: "Tanguito Mío, un musical bien guapito". Con música original de Tato Finocchi y dirección de Marioni, la pieza regresa con un elenco renovado tras haber cosechado múltiples premios en temporadas anteriores.