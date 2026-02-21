La fibra, clave para la salud intestinal y la microbiota

La preocupación por el bienestar digestivo ocupa un lugar cada vez más relevante en la conversación sobre hábitos saludables. En ese escenario, la fibra alimentaria volvió al centro del debate como un componente esencial para el correcto funcionamiento del organismo. Según información difundida por Men’s Health España, su consumo regular resulta determinante para mantener la salud intestinal y favorecer el equilibrio del sistema digestivo.

Aunque su importancia es conocida desde hace años, especialistas consultados remarcan que una ingesta insuficiente de fibra sigue siendo frecuente en la dieta cotidiana. Este déficit puede derivar en tránsito intestinal lento, inflamación abdominal y otras molestias digestivas que afectan la calidad de vida.

Los expertos coinciden en que incorporar fibra de manera adecuada marca la diferencia entre un sistema digestivo saludable y la aparición de trastornos funcionales leves pero persistentes.

Tipos de fibra y alimentos que la aportan

La fibra dietaria proviene exclusivamente de alimentos de origen vegetal y se divide en dos grandes grupos, ambos necesarios para el equilibrio intestinal.

Fibra soluble

Está presente en frutas como manzana, naranja y plátano, además de avena, legumbres y algunas verduras. Durante la digestión absorbe agua y forma un gel que ayuda a regular el tránsito intestinal. Además, contribuye al control de los niveles de colesterol y glucosa en sangre.

Fibra insoluble

Predomina en cereales integrales, semillas, frutos secos y vegetales de hoja verde. Su función principal es aumentar el volumen de las heces y acelerar su paso por el intestino, lo que previene el estreñimiento y facilita una evacuación regular.

Los especialistas remarcan que ningún tipo de fibra reemplaza al otro. La combinación de ambas es la que garantiza beneficios digestivos integrales y un aporte nutricional más completo.

El impacto de la fibra en la microbiota intestinal

La microbiota intestinal está compuesta por billones de microorganismos que influyen directamente en la digestión, la absorción de nutrientes y el sistema inmunológico. La fibra cumple un rol clave al actuar como alimento para estas bacterias beneficiosas.

Cuando llega al colon sin digerirse, la fibra es fermentada por la microbiota, produciendo ácidos grasos de cadena corta. Estas sustancias fortalecen la barrera intestinal, reducen la inflamación y ayudan a mantener el equilibrio del ecosistema intestinal.

Diversos estudios asocian el consumo habitual de fibra con una mayor diversidad bacteriana, un indicador vinculado a mejor salud digestiva y menor riesgo de enfermedades metabólicas e inflamatorias.

Cuánta fibra consumir y qué precauciones tener

De acuerdo con las recomendaciones difundidas por Men’s Health España, los adultos deberían ingerir entre 25 y 35 gramos diarios de fibra. Esta cantidad permite obtener beneficios digestivos sin generar efectos adversos.

No obstante, los especialistas advierten que aumentar el consumo de forma brusca puede provocar hinchazón, gases o malestar abdominal. Por ese motivo, aconsejan hacerlo de manera progresiva y acompañar siempre la fibra con una adecuada hidratación.

Otro punto a considerar es que un consumo excesivo podría interferir en la absorción de minerales como hierro, calcio y zinc. La clave está en el equilibrio y en adaptar la dieta a la tolerancia individual.

Lo que tenés que saber sobre la fibra

Mejora el tránsito intestinal y previene el estreñimiento

Alimenta a la microbiota intestinal

Ayuda a regular colesterol y glucosa

Debe incorporarse de forma gradual

Es fundamental combinar fibra soluble e insoluble

Cómo sumar más fibra a la alimentación diaria

Para alcanzar los niveles recomendados, los especialistas sugieren priorizar alimentos integrales por sobre los refinados. Elegir pan, arroz y pastas integrales es un primer paso sencillo.

También recomiendan incluir frutas y verduras en todas las comidas, sumar legumbres como lentejas y garbanzos varias veces por semana y optar por frutos secos o semillas como colación.

Leer etiquetas nutricionales, elegir fruta entera en lugar de jugos y mantener una correcta hidratación potencia los beneficios de la fibra y facilita su incorporación sostenida en la rutina diaria.